Виллиан: Я счастлив за Коутиньо — он фантастический футболист

Полузащитник «Челси» и сборной Бразилиипосле победы над Коста-Рикой подчеркнул, что его команде непросто далась концовка игры.

Встреча группы E, состоявшаяся в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:0. Оба гола были забиты в добавленное ко второму тайму время: сначала отличился Филиппе Коутиньо (90+1), а на последних секундах — Неймар (90+7).

«Сложная игра. Эмоции зашкаливали у всех — особенно, у Неймара. Главное, что нам удалось сохранить настрой до финального свистка, потому что мы до конца верили в победу.

Очевидно, что на турнире вообще ни у кого нет легких матчей. Все команды знают, как обороняться и атаковать.

Поэтому нам нужно сохранить лучшее в своей игре и постараться выиграть следующую, идти шаг за шагом.

Я счастлив за Коутиньо — он фантастический футболист, хорошо, что он играет именно в нашей сборной! Его мяч был очень важен для нас», — приводит слова Виллиана «Спорт-Экспресс».

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

В заключительном туре группового этапа Бразилия 27 июня сыграет с Сербией, а Коста-Рика — с Швейцарией.