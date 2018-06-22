Тите: Мне кажется, что пенальти в моменте с фолом на Неймаре был

Главный тренер сборной Бразилиизаявил, что лидер командыеще наберет свои лучшие кондиции на чемпионате мира по футболу в России.

Сборная Бразилии в пятницу в Санкт-Петербурге победила команду Коста-Рики со счетом 2:0. Неймар забил второй гол в матче на седьмой добавленной ко второму тайму минуте.

«Неймар — личность, но он покажет себя, если его поддержит вся команда. Коллектив должен сделать так, чтобы его индивидуальность проявилась.

Неймар три с половиной месяца восстанавливался после травмы. В прошлой игре он впервые вышел на поле.

Неймар — живой человек, ему тоже нужно время, чтобы набрать лучшие кондиции. Он уже на этом чемпионате вернется на высокий уровень. Вы увидите это своими глазами», — цитирует Тите «Р-Спорт».

Бразильский форвард в марте перенес операцию по поводу трещины пятой плюсневой кости и пропустил концовку клубного сезона. В начале июня Неймар появился на поле впервые с 25 февраля.

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Во втором тайме, в результате использования системы видеопомощи арбитрам (VAR) в матче был отменен пенальти в пользу бразильцев за фол на Неймаре.

«Скажу про VAR не как тренер, а как бывший футболист. Он может сработать, а может нет. Если бы я был судьей, я бы не стал менять свое решение.

Надо смотреть на момент с разных сторон, интерпретировать его. Мне кажется, что пенальти в моменте с фолом на Неймаре был. Но помощь судей нашей команде не нужна», — подчеркнул Тите.