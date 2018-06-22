Сигурдссон: Незабитый пенальти нельзя оправдать ни погодой, ни усталостью

Полузащитник сборной Исландиивысказал мнение о незабитом им пенальти в матче с Нигерией на чемпионате мира по футболу.

Матч второго тура группового этапа Исландия — Нигерия состоялся на стадионе «Волгоград-Арена» и завершился победой нигерийцев со счетом 2:0. Сигурдссон не забил пенальти на 83-й минуте.

«Я очень расстроен. Пенальти, который я не забил, нельзя оправдать ни погодой, ни ярким солнцем, ни усталостью. Это просто произошло», – приводит слова Сигурдссона ТАСС.

Напомним, в следующем матче нигерийцы 26 июня в Санкт-Петербурге сыграют с аргентинцами, а исландцы в этот же день в Ростове-на-Дону встретятся с хорватами.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

После двух туров в группе D первое место занимает команда Хорватии (6 очков), далее идут сборные Нигерии (3), Исландии (1) и Аргентины (1).