Сигурдссон: Незабитый пенальти нельзя оправдать ни погодой, ни усталостью

Гилфи Сигурдссон
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Матч второго тура группового этапа Исландия — Нигерия состоялся на стадионе «Волгоград-Арена» и завершился победой нигерийцев со счетом 2:0. Сигурдссон не забил пенальти на 83-й минуте.
«Я очень расстроен. Пенальти, который я не забил, нельзя оправдать ни погодой, ни ярким солнцем, ни усталостью. Это просто произошло», – приводит слова Сигурдссона ТАСС.
Напомним, в следующем матче нигерийцы 26 июня в Санкт-Петербурге сыграют с аргентинцами, а исландцы в этот же день в Ростове-на-Дону встретятся с хорватами.
Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу
После двух туров в группе D первое место занимает команда Хорватии (6 очков), далее идут сборные Нигерии (3), Исландии (1) и Аргентины (1).