«Реал» объявил о подписании контракта с вратарем сборной Украины

«Реал» на своем официальном сайте объявил о приобретении вратаря «Зари» и сборной Украины

19-летний футболист успешно прошел медицинское обследование в Испании, после чего подписал шестилетний контракт.

По данным испанских СМИ, сумма трансфера составила 8,5 миллиона евро. Еще 4 миллиона могут быть заплачены в виде бонусов.

Предсезонную подготовку Лунин пройдет с первой командой, после чего главный тренер Хулен Лопетеги решит судьбу украинца.

На данный момент у вратаря есть три варианта: остаться в основе и стать третьим голкипером (что означает уход Люки Зидана), присоединиться к «Кастилье» или же отправиться в аренду.