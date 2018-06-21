Неймар будет готов сыграть против Коста-Рики

Главный тренерзаявил, чтобудет готов сыграть против

«У Неймара нет проблем со здоровьем, у него был удар по лодыжке. Первый матч он отыграл все 90 минут. На основе медицинских заключений спокойно относимся, он восстанавливается в хорошем темпе, не переживайте. Неймар будет готов играть», — подчеркнул Тите, которого цитирует «Чемпионат».

«Если бы завтра был обычный матч, а не чемпионат мира, он все равно бы сыграл. Мы просто ускорили процесс восстановления. Это никакая не жертва. Тренер не будет поступать нечестно и жертвовать здоровьем игроков. Самое главное – здоровье. Тут никаких компромиссов мы не допускаем», — резюмировал Тите.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Неймар досрочно завершил тренировку бразильской сборной.

Бразилия и Коста-Рика встретятся 22 июня в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 15.00 мск.