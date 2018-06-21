Нападающий сборной Австралии получил серьезную травму в матче с Данией

Нападающий сборной Австралии по футболуиз-за травмы плеча, вероятно, больше не сыграет на чемпионате мира в России.

Австралийцы в четверг сыграли вничью с командой Дании (1:1) в матче группового этапа.

Наббут упал после столкновения с соперником на 75-й минуте и повредил руку, после чего не смог продолжить матч и был заменен.

«У Наббута повреждено плечо. По-моему, он больше не сыграет на чемпионате мира. Не хочу такое говорить, но, кажется, это так», — цитирует главного тренера австралийцев Берта ван Марвейка «Р-Спорт».

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

В стартовом матче сборная Австралии уступила команде Франции со счетом 1:2. Заключительный матч на групповом этапе австралийцы проведут 26 июня в Сочи со сборной Перу.