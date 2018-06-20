Пицци не согласен с утверждением о неготовности Саудовской Аравии к ЧМ-2018

Главный тренер сборной Саудовской Аравииподелился эмоциями после поражения от команды Уругвая (0:1) на чемпионате мира.

«В матче с Уругваем мы хорошо владели мячом, делали то, что хотели, в плане передач. Мы способны создавать голевые моменты. Увы, мы пропустили мяч в результате удачного розыгрыша стандарта.

Мы сыграли недостаточно хорошо, чтобы забить ответный мяч уругвайцам. Мы играли лучше сегодня.

Почему не получилось так в матче с Россией? На старте мы просто не смогли сыграть на столь высоком уровне. Были факторы, которые могли повлиять на это, мы проанализировали их внутри команды. Разница между двумя нашими матчами на турнире большая.

Я не согласен с тем, что сборная Саудовской Аравии приехала на чемпионат мира неготовой. Мы проделали большую работу и создали команду из 23 человек.

В матче с Уругваем мы показали многое из задуманного. Первое поражение было сильным ударом для нас, и сегодня мы хотели добиться как минимум ничьей», — приводит слова Пицци «Р-Спорт».