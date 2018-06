«Ливерпуль» пожелал Салаху удачи в игре с Россией

в Twitter пожелал удачи своим футболистам, которым сегодня, 19 июня, предстоит сыграть на ЧМ-2018 в составе своих национальных сборных.

«Удачи Садио Мане и Мохаммеду Салаху сегодня», — говорится в сообщении «Ливерпуля».

Сане в составе сборной Сенегала проведет матч против команды Польши в Москве на стадионе «Спартак», начало игры — 18:00 по московскому времени.

Салах в составе национальной команды Египта встретятся в Санкт-Петербурге со сборной России, игра начнется в 21:00 по московскому времени.

Good luck to Sadio Mane and @MoSalah today. 👊👊

🇵🇱 vs 🇸🇳 (4pm BST)

🇷🇺 vs 🇪🇬 (7pm BST)#WorldCup #LFC pic.twitter.com/D3fbYF9PIM