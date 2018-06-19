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    Рыбус: Сами привезли себе два гола в матче с Сенегалом

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    Полузащитник польской сборной Мацей Рыбус заявил, что игроки его команды сами виноваты в двух пропущенных голах от Сенегала в матче чемпионата мира в России.

    Мацей Рыбус
    Мацей Рыбус
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    Встреча группы Н, прошедшая во вторник в Москве на стадионе «Спартак», завершилась со счетом 2:1 в пользу сенегальцев.

    «Неожиданный результат, матч был без моментов с обеих сторон, но мы сами себе привезли два гола. Не знаю даже, что говорить.

    Атмосфера на чемпионате мира отличная, много наших болельщиков приехало, весь стадион был польский сегодня. Жаль, что не смогли их отблагодарить, порадовать», — приводит слова игрока «Р-Спорт».

    В следующем матче сборная Польши сыграет с командой Колумбии 24 июня. В первой игре на чемпионате мира колумбийцы уступили сборной Японии со счетом 1:2.

    «Очень плохо сыграли, мы умеем играть лучше. У нас есть два матча, чтобы это доказать. Следующий матч с Колумбией будет для обеих команд матчем жизни и смерти после поражений в первом туре», — добавил футболист.

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