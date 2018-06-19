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    Дзюба — в атаке сборной России против Египта

    Россия — Египет: составы, прогноз, онлайн

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная России Футбол России Сборная Египта Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Стали известны стартовые составы на матч 2-го тура группы А чемпионата мира-2018 по футболу, в котором сыграют сборные России и Египта.

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба
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    Главный тренер россиян Станислав Черчесов сделал два изменения по сравнению с матчем открытия турнира: вместо травмированного Алана Дзагоева с первых минут выйдет Денис Черышев, а в атаке вместо Фёдора Смолова сыграет Артём Дзюба.

    Россия: Акинфеев, Фернандес, Кутепов, Игнашевич, Жирков, Газинский, Зобнин, Головин, Самедов, Черышев, Дзюба.

    Египет: Эль-Шенави — Фатхи, Хегази, Габр, Абдельшафи — Эль-Нени, Хамед — Салах, Эль-Саид, Трезеге — Мохсен.

    Главный арбитр матча — Энрике Касерес Вильяфанте из Парагвая. Матч состоится в Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» в 21:00 мск.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    В первом туре сборная России разгромила со счетом 5:0 команду Саудовской Аравии (фото, пресса), а Египет со счетом 0:1 уступил Уругваю (фото, пресса).

    Сборная Уругвая во втором туре сыграет 20 июня с командой Саудовской Аравии (прогноз)

    Букмекеры в матче отдают победу сборной России. Коэффициент на ее победу 2,10. Победа Египта оценивается в среднем в 4,20. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут.

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