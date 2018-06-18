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    Тренер сборной Панамы: Провели неплохой матч

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Панамы Сборная Бельгии Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Главный тренер сборной Панамы Эрнан Дарио Гомес прокомментировал поражение от Бельгии (0:3) в матче группового этапа ЧМ-2018.

    Эрнан Дарио Гомес
    Эрнан Дарио Гомес
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    «Этот первый матч был очень сложным для Панамы, соперник сделал всё, чтобы осложнить нам работу. Они не оставили нам никакого пространства. У них потрясающие игроки. Нам удавалось набирать нужную скорость, но завершать атаки не получалось. Мы вели себя осторожно.

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    • Мы молодая команда, нужно ещё расти и развиваться. После первого гола мы потеряли концентрацию, было сложно. Мы имели пару шансов забить. Могли завершить встречу со счётом 1:3 или 2:3. Во всяком случае, нам не забили 6 или 7 мячей. Мы провели неплохой матч, но соперник был очень силён.

    Думаю, у нас есть основа, которую нужно удержать. Мы будем играть ещё с одним серьёзным соперником – с Англией. Сегодня мы многому научились. С самого начала сегодня нужно было быть спокойными, и против англичан нужно очень хорошо постараться.

    День был очень эмоциональным. Я в 5-й раз на мундиале, но всё равно как в первый раз. Я очень счастлив, но и очень переживаю. Думаю, мои ребята тоже счастливы, как и вся наша страна. Это был очень большой опыт, и мы справились, не так уж и плохо все было.

    Между Бельгией и Панамой существует очень большая разница, но никому не нравится проигрывать. Кто-то думает, что три гола – много, но я считаю, что это нормальный результат», — цитирует Гомеса «Чемпионат».

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