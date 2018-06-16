Хавбек сборной Дании может больше не сыграть на ЧМ-2018

Полузащитник сборной Даниив матче с командой Перу получил травму, из-за которой может больше не сыграть на чемпионате мира в России, заявил главный тренер датчан

Встреча группы С между перуанцами и датчанами, прошедшая в субботу в Саранске, завершилась со счетом 1:0 в пользу сборной Дании. Квиста унесли с поля на носилках в первом тайме.

«По-моему, он ребро сломал или повредил. Мы посмотрим, что скажут врачи. Симптомы показывают, что у него раздроблено ребро.

Если трещина или перелом у него, то он точно не сыграет больше на чемпионате мира. Но пока это неточно», — цитирует Харейде «Р-Спорт».

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В следующем матче сборная Дании 21 июня сыграет в Самаре с командой Австралии, а сборная Перу в этот же день в Екатеринбурге встретится с Францией.