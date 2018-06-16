Хорватия — Нигерия: Чорлука и Муса — в запасе

Стали известны стартовые составы сборныхна матч первого тура группового этапа ЧМ.

В запасе у хорватов остались защитник «Локомотива» Ведран Чорлука, а у нигерийцев — экс-форвард ЦСКА Ахмед Муса. При этом в основе африканской команды на поле выйдет защитник «Амкара» Брайн Идову.

Хорватия: Субашич, Врсалько, Стринич, Перишич, Ловрен, Ракитич, Крамарич, Модрич, Манджукич, Ребич, Вида.

Нигерия: Узохо, Идову, Ндиди, Эконг, Балогун, Этебо, Игало, Оби Микел, Мозес, Шеху, Ивоби.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Главный арбитр матча — Сандро Риччи из Бразилии. Поединок состоится в Калининграде. Начало — в 22:00.

Команды проведут первую игру на турнире, а в группе D также выступают Аргентина и Исландия, которые ранее сыграли вничью — 1:1.

Хорваты считаются фаворитами поединка по мнению букмекеров. Коэффициент на побеу Хорватии — 1,66. Успех африканцев в среднем оценивается коэффициентом 5,74. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут.