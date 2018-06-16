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    Хорватия — Нигерия: Чорлука и Муса — в запасе

    Хорватия — Нигерия: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Хорватии Сборная Нигерии Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Стали известны стартовые составы сборных Хорватии и Нигерии на матч первого тура группового этапа ЧМ.

    Лука Модрич
    Лука Модрич
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    В запасе у хорватов остались защитник «Локомотива» Ведран Чорлука, а у нигерийцев — экс-форвард ЦСКА Ахмед Муса. При этом в основе африканской команды на поле выйдет защитник «Амкара» Брайн Идову.

    Хорватия: Субашич, Врсалько, Стринич, Перишич, Ловрен, Ракитич, Крамарич, Модрич, Манджукич, Ребич, Вида.

    Нигерия: Узохо, Идову, Ндиди, Эконг, Балогун, Этебо, Игало, Оби Микел, Мозес, Шеху, Ивоби.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Главный арбитр матча — Сандро Риччи из Бразилии. Поединок состоится в Калининграде. Начало — в 22:00.

    Команды проведут первую игру на турнире, а в группе D также выступают Аргентина и Исландия, которые ранее сыграли вничью — 1:1.

    Хорваты считаются фаворитами поединка по мнению букмекеров. Коэффициент на побеу Хорватии — 1,66. Успех африканцев в среднем оценивается коэффициентом 5,74. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут.

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