Испания упустила победу над Португалией, Роналду оформил хет-трик

сыграла вничью с(3:3) в матче 1-го тура группы В чемпионата мира по футболу,проходящего в Сочи.

Уже на 3-й минуте в ворота испанцев был назначен пенальти — Криштиану Роналду ворвался в штрафную соперника, споткнувшись о ногу Начо. Лидер португальской сборной с «точки» уверенно переиграл голкипера Давида Де Хеа.

Отыграться испанцам удалось на 24-й минуте. Диего Коста выиграл силовую борьбу у Пепе, зацепился за мяч, дважды обыграл Фонте, после чего пробил из пределов штрафной в левый нижний угол.

Арбитр взял паузу, чтобы ассистенты рассмотрели видео эпизода борьбы с Пепе, но в итоге гол был засчитан.

Буквально пару минут спустя мощнейший удар Иско пришёлся в крестовину ворот Португалии, а затем мяч отскочил на линию и в поле, где его накрыл голкипер.

Вновь португальцы вышли вперед на 44-й минуте — Криштиану Роналду оформил дубль. Гуэдеш зацепился за мяч у штрафной Испании и выкатил его Роналду, который без сопротивления пробил на силу под ногу де Хеа, а лучший вратарь АПЛ неожиданно выпустил мяч с рук в ворота.

Отличный розыгрыш стандарта на 55-й минуте позволил Испании сравнять счет. Бускетс забежал на подачу и скинул мяч во вратарскую, где Диего Коста опередил защитника и расстрелял ворота в упор, оформив дубль.

А всего три минуты спустя испанцы повели в счете. Иско потерял мяч на краю штрафной, но последующий отскок остался за Начо, который решился на удар с лёта и не прогадал. Мяч после выстрела защитника «Реала» закрутился в дальнюю штангу, от которой отлетел в противоположную, а затем и в ворота.

Уйти от поражения португальцам удалось на 88-й минуте. Криштиану Роналду сбили у штрафной Испании и лучший форвард Португалии идеально реализовал стандарт, ударив в ближнюю девятку.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Во втором туре сборная Португалии 20 июня сыграет в московских «Лужниках» с командой Марокко, а испанцы в этот же день встретятся в Казани со сборной Ирана, которая с 3 очками возглавляет группу В. У Португалии и Испании после первого тура по 1 очку.