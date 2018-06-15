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    Испания упустила победу над Португалией, Роналду оформил хет-трик

    Португалия — Испания 3:3, обзор матча

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Португалии Португалия Сборная Испании Футбол Испании Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Сборная Португалии сыграла вничью с командой Испании (3:3) в матче 1-го тура группы В чемпионата мира по футболу,проходящего в Сочи.

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду
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    Уже на 3-й минуте в ворота испанцев был назначен пенальти — Криштиану Роналду ворвался в штрафную соперника, споткнувшись о ногу Начо. Лидер португальской сборной с «точки» уверенно переиграл голкипера Давида Де Хеа.

    Отыграться испанцам удалось на 24-й минуте. Диего Коста выиграл силовую борьбу у Пепе, зацепился за мяч, дважды обыграл Фонте, после чего пробил из пределов штрафной в левый нижний угол.

    Арбитр взял паузу, чтобы ассистенты рассмотрели видео эпизода борьбы с Пепе, но в итоге гол был засчитан.

    Буквально пару минут спустя мощнейший удар Иско пришёлся в крестовину ворот Португалии, а затем мяч отскочил на линию и в поле, где его накрыл голкипер.

    Вновь португальцы вышли вперед на 44-й минуте — Криштиану Роналду оформил дубль. Гуэдеш зацепился за мяч у штрафной Испании и выкатил его Роналду, который без сопротивления пробил на силу под ногу де Хеа, а лучший вратарь АПЛ неожиданно выпустил мяч с рук в ворота.

    Отличный розыгрыш стандарта на 55-й минуте позволил Испании сравнять счет. Бускетс забежал на подачу и скинул мяч во вратарскую, где Диего Коста опередил защитника и расстрелял ворота в упор, оформив дубль.

    А всего три минуты спустя испанцы повели в счете. Иско потерял мяч на краю штрафной, но последующий отскок остался за Начо, который решился на удар с лёта и не прогадал. Мяч после выстрела защитника «Реала» закрутился в дальнюю штангу, от которой отлетел в противоположную, а затем и в ворота.

    Уйти от поражения португальцам удалось на 88-й минуте. Криштиану Роналду сбили у штрафной Испании и лучший форвард Португалии идеально реализовал стандарт, ударив в ближнюю девятку.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Во втором туре сборная Португалии 20 июня сыграет в московских «Лужниках» с командой Марокко, а испанцы в этот же день встретятся в Казани со сборной Ирана, которая с 3 очками возглавляет группу В. У Португалии и Испании после первого тура по 1 очку.

    ЧМ-2018 Группа В. 1-й тур
    Португалия – Испания – 3:3 (2:1)
    Голы: Криштиану Роналду, 4 — с пенальти (1:0). Диегу Коста, 24 (1:1). Криштиану Роналду, 44 (2:1). Диегу Коста, 55 (2:2). Начо, 58 (2:3). Криштиану Роналду, 88 (3:3)Португалия: Руй Патрисиу, Седрик Суариш, Жозе Фонти, Пепе, Рафаэл Геррейру, Бернарду Силва (Куарежма, 69), Жоау Моутинью, Виллиам Карвалью, Бруну Фернандеш (Жоау Мариу, 68), Гонсалу Гедеш (Андре Силва, 80), Криштиану РоналдуИспания: де Хеа, Начо, Пике, Серхио Рамос, Жорди Альба, Сильва (Васкес, 86), Бускетс, Коке, Иско, Иньеста (Тиагу Алькантара, 70), Диегу Коста (Аспас, 77)Предупреждения: Бускетс, 17. Бруну Фернандеш, 28
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