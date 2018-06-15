Компания Nike отказалась поставлять бутсы сборной Ирана

Компанияотказалась поставлять бутсы сборной Ирана накануне чемпионата мира 2018 года, информирует The Guardian.

Это решение связано с санкциями, которые введены американским правительством после выхода США из соглашения по ядерной программе Ирана.

«Введение американских санкций означает, что Nike, как американская компания, не может поставлять бутсы футболистам сборной Ирана в текущий момент», — говорится в заявлении Nike.

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш заявил, что американская компания просто обязана принести извинения.

«Представители компании должны выступить с заявлением и извиниться, потому что поступили слишком высокомерно по отношению к 23 футболистам. Ситуация выглядит смехотворно.

Тренеры и футболисты не должны страдать из-за таких вопросов. Мы попросили ФИФА помочь нам», — сказал Кейруш.