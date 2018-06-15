ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сорная ИсландииКто к нам с мячом придет? Исландия
  • 10:51
    • РФПЛ призвала не доверять слухам о Суперкубке-2018
  • 09:22
    • «Вашингтон» продолжит переговоры с Тротцем о новом контракте на следующей неделе
  • 07:35
    • Игроков Саудовской Аравии накажут за провал в матче против сборной России
  • 07:22
    • Головин стал рекордсменом сборной России по созданным голевым моментам в матче ЧМ
  • 07:10
    • «Ювентус» провел переговоры с Головиным несколько недель назад
    Все новости спорта

    Компания Nike отказалась поставлять бутсы сборной Ирана

    Сборная Ирана Чемпионат мира по футболу-2018 Между тем Происшествия Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Компания Nike отказалась поставлять бутсы сборной Ирана накануне чемпионата мира 2018 года, информирует The Guardian.

    Бутсы Nike
    Бутсы Nike
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Это решение связано с санкциями, которые введены американским правительством после выхода США из соглашения по ядерной программе Ирана.

    «Введение американских санкций означает, что Nike, как американская компания, не может поставлять бутсы футболистам сборной Ирана в текущий момент», — говорится в заявлении Nike.

    Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш заявил, что американская компания просто обязана принести извинения.

    «Представители компании должны выступить с заявлением и извиниться, потому что поступили слишком высокомерно по отношению к 23 футболистам. Ситуация выглядит смехотворно.

    Тренеры и футболисты не должны страдать из-за таких вопросов. Мы попросили ФИФА помочь нам», — сказал Кейруш.

  • По теме
  • Ради справедливости. ФИФА будет считать рейтинг по-новому
  • 12/06/2018 в 14:04
    •
  • Прогноз
  • Марокко – Иран
  • 1,45
  • Сегодня в 18:00
    •
    В центре внимания
    Лучшие автомобильные интерьеры 2018 годаСамые надёжные люксовые автомобили 2018 года
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Салах не сотворит чуда
  • Египет – Уругвай. Прогноз и ставки
  • 1,62
    •
  • Преступление и наказание для сборной Египта
  • Египет – Уругвай. Прогноз и ставки
  • 2,02
    •
  • Пелья не позволит Федереру совершить разгром
  • Роджер Федерер — Гвидо Пелья. Прогноз и ставки
  • 1,72
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Сборная России Футбол Неожиданный голевой праздник от сборной РоссииУдачный старт сборной России на домашнем ЧМ — в нашем обзоре прессы Вчера в 21:170
  • 12:19
    • Экс-игрок сборной России вошел в тренерский штаб «Ахмата»
  • 12:09
    • Компания Nike отказалась поставлять бутсы сборной Ирана
  • 11:50
    • Пике пожелал Гризманну добиться большого успеха в новом сезоне
    Фернандо Йерро — свой человек для игроков сборной Испании Футбол Йерро может стать Зиданом сборной ИспанииРеакция прессы на приход нового наставника в сборную Испании Вчера в 23:530
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Вердаско и Гаске идут дальше
  • 5,09
    •
  • 11:44
    • СМИ: Раванелли возглавит киевский «Арсенал»
  • 11:37
    • Первый тренер Газинского отметил способность Юрия сыграть нешаблонно
  • 11:30
    • Жезус похвалил оборону сборной Бразилии
    Фотогалерея ЧМ-2018. Россия — Саудовская Аравия 5:0Сборная России начала домашний чемпионат мира с разгромной победы над сборной Саудовской Аравии 5:0. Фотогалерея Вчера в 20:10
  • 11:23
    • «Барыс» расторг контракт с защитником сборной Великобритании
  • 11:15
    • Гладбахская «Боруссия» переподписала защитника
  • 11:08
    • Экс-тренер «Ростова» назвал сборную Саудовской Аравии «колхозом»
    Все новости спорта
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие