В Москве открылся Национальный дом мексиканского болельщика

открылся в пятницу в центре, в Гостином дворе, передает «Р-Спорт».

Гостей выставки под названием «Вкус Мексики» ждут мексиканские угощения, традиционные индейские украшения и поделки племени уичоли, а также музыкальные напевы мариачи.

Помимо выставки прикладного искусства, экспонаты которой были привезены в том числе из нескольких музеев Мексики, гостей павильона ждет обширная музыкальная программа. В частности, гости выставки смогут услышать группы Molotov, Matute и исполнительницу Эдит Маркес.

Центральным мероприятием, по словам организаторов, должен стать карнавал, подобный тому, который устраивают в Мексике в День мертвых.