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    Иран благодаря автоголу обыграл Марокко

    Марокко — Иран 0:1, обзор матча

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Ирана Сборная Марокко Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Сборные Марокко и Ирана стартовали на чемпионате мира-2018 матчем в Санкт-Петербурге.

    Автор автогола Бухадуз
    Автор автогола Бухадуз
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    Встреча завершилась победой иранцев с минимальным счетом 1:0.

    Марокканцы активнее начали встречу и провели несколько острых атак, но в завершающей стадии футболисты действовали неудачно. Постепенно иранцы перехватили инициативу, а на 42-й минуте Сердар Азмун мог забивать, когда вышел один на один. Вратарь иранцев парировал удар форварда «Рубина».

    Второй тайм прошел с переменным успехом для обеих команд и минимумом опасных моментов. Самый реальный шанс вывести вперед марокканцев был у Зиеха на 79-й минуте, когда полузащитник «Аякса» нанес дальний удар, а голкипер совершил сэйв.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Судьбу матча решил штрафной на ворота Марокко в добавленное в поединку время. После подачи с фланга мяч в собственные ворота срезал нападающий марокканцев Азиз Бухаддуз.

    Напомним, другими участниками группы В являются сборные Испании и Португалии. Марокканцы следующий матч проведут против португальцев 20 июня, а Иран в этот же день сразится с испанцами.

    Чемпионат мира-2018. Группа D
    Марокко — Иран — 0:1 (0:0)
    Гол: Бухаддуз (автогол)Марокко: Мохамеди, Амрабат (Амрабат, 76), Бенатия, Саисс, Хакими, Эль-Ахмади, Буссуфа, Зиеш, Бельханда, Харит (да Кошта, 82), Эль-Кааби (Бухаддуз, 77)Иран: Бейранванд, Резаян, Пуралиганджи, Чешми, Хаджсафи, Эбрахими (Хоссейни, 80), Джаханбахш (Годдос, 85), Шоджаеи (Тареми, 68), Амири, Ансарифард, АзмунПредупреждения: Шоджаеи (10), Эль-Ахмади (34), Джаханбахш (47), Ансарифард (90)
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