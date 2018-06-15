Иран благодаря автоголу обыграл Марокко

Сборныестартовали на чемпионате мира-2018 матчем в Санкт-Петербурге.

Встреча завершилась победой иранцев с минимальным счетом 1:0.

Марокканцы активнее начали встречу и провели несколько острых атак, но в завершающей стадии футболисты действовали неудачно. Постепенно иранцы перехватили инициативу, а на 42-й минуте Сердар Азмун мог забивать, когда вышел один на один. Вратарь иранцев парировал удар форварда «Рубина».

Второй тайм прошел с переменным успехом для обеих команд и минимумом опасных моментов. Самый реальный шанс вывести вперед марокканцев был у Зиеха на 79-й минуте, когда полузащитник «Аякса» нанес дальний удар, а голкипер совершил сэйв.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Судьбу матча решил штрафной на ворота Марокко в добавленное в поединку время. После подачи с фланга мяч в собственные ворота срезал нападающий марокканцев Азиз Бухаддуз.

Напомним, другими участниками группы В являются сборные Испании и Португалии. Марокканцы следующий матч проведут против португальцев 20 июня, а Иран в этот же день сразится с испанцами.