Дубль Гуэдеша помог Португалии разгромить Алжир

одержала крупную победу над(3:0) в товарищеском матче, прошедшем в Лиссабоне.

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Счет в матче был открыт хозяевами на 17-й минуте. Бернарду забежал на заброс и сделал удобную скидку на свободного в центре штрафной Гонсало Гуэдеша, который с лёта пробил в левый угол ворот.

На 37-й минуте Роналду ускорился по флангу и сделал подачу на ближнюю штангу, где защитник прозевал Бруну Фернандеша, который ударом головой отправил мяч в девятку.

А на 55-й минуте Геррейро включился в атаку слева, прошёл к лицевой и сделал навес на отлично сыгравшего на опережение Гуэдеша, который головой пробил в дальнюю девятку.

На групповом этапе ЧМ-2018 сборная Португалии сыграет с командами Испании, Ирана и Марокко.