Дубль Гуэдеша помог Португалии разгромить Алжир

Фрагмент матча
fifa.com
Счет в матче был открыт хозяевами на 17-й минуте. Бернарду забежал на заброс и сделал удобную скидку на свободного в центре штрафной Гонсало Гуэдеша, который с лёта пробил в левый угол ворот.
На 37-й минуте Роналду ускорился по флангу и сделал подачу на ближнюю штангу, где защитник прозевал Бруну Фернандеша, который ударом головой отправил мяч в девятку.
А на 55-й минуте Геррейро включился в атаку слева, прошёл к лицевой и сделал навес на отлично сыгравшего на опережение Гуэдеша, который головой пробил в дальнюю девятку.
На групповом этапе ЧМ-2018 сборная Португалии сыграет с командами Испании, Ирана и Марокко.
Товарищеский матч
Португалия — Алжир — 3:0 (2:0)
Голы: Гонсалу Гедеш, 17 (1:0). Б.Фернандеш, 37 (2:0). Гонсалу Гедеш, 55 (3:0)Португалия: Руй Патрисиу, Бруну Алвеш (Мариу Руй, 57), Пепе, Седрик Суариш, Рафаэл Геррейру (Жозе Фонти, 57), Жоау Моутинью (Жоау Мариу, 75), Б.Фернандеш, Виллиам Карвалью (Куарежма, 64), Бернарду Силва (Адриэн Силва, 65), Криштиану Роналду (Андре Силва, 74), Гонсалу ГедешАлжир: Салхи, Меджани (Бунеджа, 71), Манди, Бенмусса, Бенсебаини, Брахими, Бенталеб, Ферхат, Буханшуше (Бенхемасса, 57), Махрез, Слимани (Судани, 85)Предупреждения: Бенсебаини, 39. Буханшуше, 47