Игроки сборной Мексики устроили оргию перед ЧМ-2018

Футболисты сборной Мексики устроили вечеринку и пригласили на нее около 30 проституток, сообщает San Cadilla El Norte со ссылкой на TVNotas.

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Среди девяти футболистов, решивших отдохнуть после товарищеской встречи с Шотландией (1:0), были вратарь Гильермо Очоа, защитник Карлос Сальседо, хавбек Марко Фабиан, нападающие Рауль Хименес, Хонатан и Джовани дос Сантос.

По данным источника, никто из игроков наказан не будет, поскольку тренировок они не пропускали и устроили вечеринку в свободное от футбола время.

На групповом этапе ЧМ-2018 сборной Мексики предстоит встретиться с Германией, Швецией и Южной Кореей.