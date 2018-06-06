Игроки сборной Мексики устроили оргию перед ЧМ-2018

Гильермо Очоа
goal.com
Среди девяти футболистов, решивших отдохнуть после товарищеской встречи с Шотландией (1:0), были вратарь Гильермо Очоа, защитник Карлос Сальседо, хавбек Марко Фабиан, нападающие Рауль Хименес, Хонатан и Джовани дос Сантос.
По данным источника, никто из игроков наказан не будет, поскольку тренировок они не пропускали и устроили вечеринку в свободное от футбола время.
На групповом этапе ЧМ-2018 сборной Мексики предстоит встретиться с Германией, Швецией и Южной Кореей.
No pues TVNotas ya dio la nota...— San Cadilla El Norte (@SancadillaNorte) 5 июня 2018 г.
Por eso México es México pic.twitter.com/kG8ck6FeAu