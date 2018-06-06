Калас принес Чехии победу над Нигерией

Фрагмент матча
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Встреча состоялась в австрийском Швехате на стадионе «Рудольф-Тонн» и завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Карела Яролима.
Автором единственного гола встречи стал чешский защитник Томаш Калас, забивший на 25-й минуте.
На групповом этапе предстоящего чемпионата мира сборная Нигерии встретится с командами Аргентины, Исландии и Хорватии. Чешская национальная команда, в свою очередь, пропустит предстоящий мундиаль.
Товарищеский матч
Чехия — Нигерия — 1:0 (1:0)
Гол: Калас, 25Чехия: Вацлик (Павленка, 46), Калас, Цоуфаль, Сухи, Югас, Барак, Хюшбауэр (Горжава, 65), Янкто (Борил, 79), Соучек (Травник, 65), Шурал (Копиц, 83), Шик (Крменчик, 69)Нигерия: Узохо, Идову (Эчиеджиле, 69), Трост-Эконг, Балогун, Шеку (Эбейи, 46), Оби Микел (Ихеаначо, 80), Мозес (Муса, 80), Ндиди, Айоуби, Огу, Игхало (Омеруо, 69)