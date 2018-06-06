Калас принес Чехии победу над Нигерией

уступила национальной командев последнем товарищеском матче перед ЧМ-2018.

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Встреча состоялась в австрийском Швехате на стадионе «Рудольф-Тонн» и завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Карела Яролима.

Автором единственного гола встречи стал чешский защитник Томаш Калас, забивший на 25-й минуте.

На групповом этапе предстоящего чемпионата мира сборная Нигерии встретится с командами Аргентины, Исландии и Хорватии. Чешская национальная команда, в свою очередь, пропустит предстоящий мундиаль.