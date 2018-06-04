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    Хорватия заставила Бразилию задуматься

    Реакция прессы на матч Бразилия — Хорватия

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    Бразилия добыла нелегкую победу над Хорватией
    Бразилия добыла нелегкую победу над Хорватией
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    Накануне в рамках товарищеского поединка сборная Бразилии со счетом 2:0 переиграла Хорватию. Приводим реакцию СМИ на это событие.
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    Бразильский бич для Хорватии

    «Первая часть подготовки сборной Хорватии к ЧМ-2018 отметилась поражением от Бразилии на легендарном "Анфилде" в Ливерпуле. Победу южноамериканской сборной принесли точные удары от Неймара на 69-й минуте и Роберто Фирмино на 90+3-й. Тем самым "Шашечным" не удалось победить "Селесао" в своем четвертом матче против них», — констатирует хорватский Jutarnji List.

    «Теперь хорватская национальная команда имеет в своем пассиве три поражения от "пентакампеонов" и одну ничью, зотя в первом тайме казалось, что эта традиция будет нарушена. Хорватия действовала лучше в первой половине поединка, однако упустила сразу три хорошие возможности для взятия ворот. Тем не менее, Деян Ловрен, Анте Ребич и Андрей Крамарич проявил неточность в завершающей фазе атак».

    Возвращение Неймара

    «Это были 39 минут беспокойства: в период, когда он был всего лишь зрителем по ходу первого тайма товарищеской игры между Бразилией и Хорватией, Неймар чувствовал пытки от того, что не мог появиться на поле. Чувствовал их так сильно, что даже начал разминаться еще перед перерывом, и понадобилось лишь одно только озарение гения во второй половине поединка, чтобы ознаменовать его возвращение в игру спустя ровно три месяца после операции на правой ноге. В матче, где ему удалось отличиться голом, форвард показал, что он вернулся и готов стать решающим фактором для команды на ЧМ-2018», — не скрывает радости по случаю игры нападающего бразильский Globo.

    «То, как создавалось это взятие ворот, в действительности стал самым эффективным и характерным от Неймара в его действиях на поле. Бомбардир сумел еще дважды пробить по чужой рамке — один раз удар вышел слабым, еще раз он вообще не удался. Он без особой прыти двигался по газону, особенно, когда "Селесао" были без мяча, однако играл внимательно и берег энергию для решающего взрыва — в поединке, который был выигран 2:0, где также отличился Фирмино, он продемонстрировал куда больше, чем ожидалось».

    Дилемма в обороне для Тите

    «Эффективность высокого прессинга со стороны Хорватии в первом тайме бесспорна, ведь Бразилии было тяжело выходить в атаку, что могло дать наставнику "пентакампеонов" Тите пищу для размышлений в отношении целого ряда позиций в его команде. Первая — это центр обороны: во время квалификации на мундиаль приоритетным выбором являлась связка Маркиньос — Миранда, в то время, как Тиаго Силва оставался в запасе. Однако в недавние месяцы последний снова заменил Маркиньоса, а Тите признавался, что этот выбор дается ему нелегко», — анализирует кадровую ситуацию в лагере едва ли не главного фаворита ЧМ-2018 ESPN.

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    • «Тренер объясняет это тем, что Тиаго Силва — "созидательный центрбек", что говорит о его лучших способностях начинать атаки команды, а значит и о лучшем балансе. Тем не менее, его пара с Мирандой — это связка двух ветеранов, и Маркиньос быстрее своих опытных партнеров. В Ливерпуле, особенно до перерыва, возникали ситуации, когда возрастная пара защитника, подвергаясь прессингу, опускалась слишком глубоко к своим воротам, и как следствие, теряла свободное пространство — значит ли это, что Маркиньос вернется в основной состав?».

    Дилемма в центре поля для Тите

    «Как показала мартовская победа в контрольной игре против Германии, Тите экспериментирует с идеей использования оборонительного центрхава Фернандиньо в средней линии против топ-соперников. Вместе с переводом в полузащиту Филиппе Коутиньо, это оставляет на скамейке запасных Ренато Аугусто. Футболист "Байера" не сыграл против Хорватии из-за травмы, из-за чего Фернандиньо и Паулиньо действовали впереди Каземиро в центре поля, но коллективу не хватало хладнокровия и точности передачи Аугусто», — отмечает в своем материале Goal.com.

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    • «Хорватия предоставила наставнику "Селесао" редкую возможность увидеть, как его подопечные отреагируют на прессинг оппонентов, и у команды до перерыва возникали с этим проблемы. Множество контратак могли стоить южноамериканцам пропущенных голов, однако при всем огромном пространстве, что появлялось между их полузащитой и нападением, игра изменилась после того, как Неймар заменил Фернандиньо, что позволило Коутиньо уйти в центр поля. Тите будет внимательно оценивать свои варианты в полузащите накануне поездки в Россию».
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