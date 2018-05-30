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    «Амкар» объявил об уходе Хомича

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    «Амкар» на своем официальном сайте объявил, что вратарь Дмитрий Хомич покинул команду по окончании срока действия договора.

    Дмитрий Хомич
    Дмитрий Хомич
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  • Голкипер выступал за пермяков с 2015 по 2018 год.

    Делькин отправится на сбор с «Амкаром»

    «Клуб благодарит Дмитрия за профессиональное и ответственное отношение к делу, создание рабочей и дружелюбной атмосферы внутри вратарской бригады. Желаем яркого продолжения карьеры!» — говорится в сообщении.

    В сезоне-2017/18 Хомич провел в составе «Амкара» два матча. В 1/16 финала Кубка России он сыграл «на ноль» во встрече против «Факела» (4:0), а в чемпионате России вышел на поле в игре с тульским «Арсеналом» (0:2).

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