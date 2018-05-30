«Амкар» объявил об уходе Хомича

«Амкар» на своем официальном сайте объявил , что вратарьпокинул команду по окончании срока действия договора.

Голкипер выступал за пермяков с 2015 по 2018 год.

Делькин отправится на сбор с «Амкаром»

«Клуб благодарит Дмитрия за профессиональное и ответственное отношение к делу, создание рабочей и дружелюбной атмосферы внутри вратарской бригады. Желаем яркого продолжения карьеры!» — говорится в сообщении.

В сезоне-2017/18 Хомич провел в составе «Амкара» два матча. В 1/16 финала Кубка России он сыграл «на ноль» во встрече против «Факела» (4:0), а в чемпионате России вышел на поле в игре с тульским «Арсеналом» (0:2).