Опубликован гимн ЧМ-2018

Уилл Смит
fourfourtwo.com
Продюсированием композиции Live It Up занимался американский продюсер Томас Уэсли Пентц, известный под псевдонимом Diplo.
До начала актерской карьеры в конце 1980-х годов Смит был довольно успешным рэп-исполнителем. Он пел с DJ Jazzy Jeff, позднее стал выступать соло.
Впервые гимн к чемпионату мира появился в 1966 году в Англии. С тех пор к каждому мировому первенству пишется своя, уникальная песня. В разное время над созданием гимнов работали Шакира, Рики Мартин, Il Divo и многие другие.
ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
Live It Up