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    Опубликован гимн ЧМ-2018

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    Уилл Смит, Ники Джем и певица из Косово Эра Истрифи представили гимн чемпионата мира по футболу 2018 года.

    Уилл Смит
    Уилл Смит
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  • Продюсированием композиции Live It Up занимался американский продюсер Томас Уэсли Пентц, известный под псевдонимом Diplo.

    До начала актерской карьеры в конце 1980-х годов Смит был довольно успешным рэп-исполнителем. Он пел с DJ Jazzy Jeff, позднее стал выступать соло.

    Впервые гимн к чемпионату мира появился в 1966 году в Англии. С тех пор к каждому мировому первенству пишется своя, уникальная песня. В разное время над созданием гимнов работали Шакира, Рики Мартин, Il Divo и многие другие.

    ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

    Live It Up
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