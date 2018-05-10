Глава ПФЛ практически не видит сговоров по договорным матчам

Глава ПФЛрассказал о ситуации с договорными матчами во второй лиге.

«Сговоров по договорным матчам сейчас практически нет. Если в футболе что-то происходит, скрыть это практически невозможно. ПФЛ проводит около 700 матчей за сезон. Команд же больше. Какие-то вещи могут происходить. Есть организация "FederBet", которая поставляет информацию о подозрительных коэффициентах.

Но одно дело, когда ты видишь обычные ошибки, которые идут от недостатка техники. Другое, когда пенальти умышленно ставят. Сразу начинаешь искать информацию. Болезни сейчас нет.

Что дало спонсорское соглашение с БК "Фонбет"? Есть статья в регламенте, которая касается спонсорских взносов. Эти средства идут на общие цели и задачи. Не распределяются среди участников. Это финансовый резерв, мы его так рассматриваем. Но основная статья доходов – это взносы клубов», — приводит слова Соколова «Чемпионат».