ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Глава ПФЛ практически не видит сговоров по договорным матчам

    Футбол России Второй дивизион. Восток Второй дивизион. Запад Второй дивизион. Урал-Поволжье Второй дивизион. Центр Второй дивизион. Юг
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Андрей Соколов
    На фото:Андрей Соколов
    Глава ПФЛ Андрей Соколов рассказал о ситуации с договорными матчами во второй лиге.

    «Сговоров по договорным матчам сейчас практически нет. Если в футболе что-то происходит, скрыть это практически невозможно. ПФЛ проводит около 700 матчей за сезон. Команд же больше. Какие-то вещи могут происходить. Есть организация "FederBet", которая поставляет информацию о подозрительных коэффициентах.

    Но одно дело, когда ты видишь обычные ошибки, которые идут от недостатка техники. Другое, когда пенальти умышленно ставят. Сразу начинаешь искать информацию. Болезни сейчас нет.

    Что дало спонсорское соглашение с БК "Фонбет"? Есть статья в регламенте, которая касается спонсорских взносов. Эти средства идут на общие цели и задачи. Не распределяются среди участников. Это финансовый резерв, мы его так рассматриваем. Но основная статья доходов – это взносы клубов», — приводит слова Соколова «Чемпионат».

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • 06/05
    • Филимонов в конце сезона завершит игровую карьеру
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Евгений ГинерГинер uncensoredИзучаем избранные отрывки из нашумевшей лекции Евгения ГинераШейк ТиотеНастоящий боец. Футбольный мир шокирован смертью ТиотеПолузащитник сборной Кот-д’Ивуара ушел из жизни в возрасте 30 летИспользование VARСистема VAR: быть или не быть – вот в чем вопросРеакция на тестирование видеопомощи арбитру на Кубке КонфедерацийЛионель Месси и Антонелла РокуццоСвадьба года: Месси узаконил свои отношения с Антонеллой РокуццоВ аргентинском Росарио прошло мероприятие, к которому был прикован взгляд всего спортивного мираХамес Родригес, Радамель Фалькао и Абель Агилар празднуют выход на ЧМ-2018Колумбийцы вернули должок. Кто оставил ЧМ без Санчеса?О чем договорились Фалькао и ГеррероЛеонид ФедунФутбольная революция ФедунаИзучаем реакцию СМИ и футбольной общественности на план реформ, предложенный боссом «Спартака»Фрагмент матча«Ты много говоришь, но мало двигаешься». Страсти в МанчестереМанчестерское дерби на «Олд Траффорд» закончилось дракойФранческо ТоттиИз Рима с любовью: Тотти завершил игровую карьеруРеакция СМИ на уход легендарного форвардаЗинедин Зидан с сыновьямиСемейное гнездышко: «Реал» ищет таланты среди ЗидановЧерез мадридский клуб прошли четверо сыновей легендарного отца
    Подробный разбор
  • «Шахтер» взял Кубок Украины и установил рекорд
  • «Динамо» нужен новый вратарь?
    •
  • Надежды, убитые травмой
  • Прощание «Зенита» с выпавшим из-за травм из футбола игроком — в нашем обзоре прессы
    •
  • Три трофея — серые будни для одних, выход в финал — сказка для других
  • Реакция прессы на завоевание ПСЖ Кубка Франции
    •
  • Главные матчи Великой Отечественной войны
  • Футбольные игры, от которых стынет кровь в жилах
    •
  • Десять крупнейших трансферов в пяти сильнейших лигах Европы в сезоне 2017/18
  • Говорят, что успех невозможно купить, но некоторые клубы все же пробуют
    •
  • Первый большой вызов Джеррарда-тренера
  • Джеррард возглавил «Рейнджерс». Чего ожидать?
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Окажет ли сборная Чехии сопротивление России?
  • Чехия — Россия. Прогноз и ставки на матч чемпионата мира по хоккею 10 мая
  • 1,70
    •
  • Экспресс дня. Завоюет ли Селезнев первый трофей в Турции?
  • Прогнозы и ставки на футбол 10 мая
  • 5,50
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 10:20
    • «Арсенал» впервые за 34 года пропустил 50 голов в одном сезоне АПЛ
  • 09:50
    • «Реал» готовит предложение по трансферу голкипера «Ромы»
  • Продолжит ли «Марсель» борьбу за топ-3 в Лиге 1?
  • «Генгам» — «Марсель». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 11 мая
    • 1,87Завтра в 21:45
  • 09:40
    • Иньеста рассматривает все варианты, кроме европейских
  • 09:28
    • Дзюба наслаждается атмосферой в тульском «Арсенале»
  • 09:14
    • Главный тренер «Порту» может возглавить «Эвертон»
  • 08:54
    • «Бока Хуниорс» стал 33-кратным чемпионом Аргентины
  • 08:39
    • Погребняк: Для «Тосно» в вопросе лицензии еще не поздно все исправить
  • 08:24
    • СМИ: На время проведения ЧМ-2018 запретят жарить шашлыки
  • 07:59
    • Погба останется в «МЮ», уверен Моуринью
  • 07:47
    • Гвардиола: Хотим завершить практически идеальный сезон, набрав 100 очков
  • 07:36
    • «Манчестер Сити» установил три рекорда АПЛ
  • Сыграно с душой: «Тосно» завоевал Кубок России
  • Реакция СМИ на финал Кубка России, прошедший на «Волгоград Арене»
    • 01:53
  • 00:40
    • «Реал» на выезде уступил «Севилье»
  • 00:19
    • Кейн принес «Тоттенхэму» победу над «Ньюкаслом»
  • 00:09
    • «Манчестер Сити» взял верх над «Брайтоном»
  • 00:03
    • «Ювентус» разгромил «Милан» и выиграл Кубок Италии
  • 23:54
    • «Арсенал» на выезде уступил «Лестеру»
  • 23:46
    • «Челси» не справился с «Хаддерсфилдом»
  • 23:35
    • Сборная Саудовской Аравии обыграла Алжир
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус