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    «Шальке» обыграл «Аугсбург» и завоевал серебро Бундеслиги

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    «Шальке» оказался недосягаем для «Боруссии»
    На фото:«Шальке» оказался недосягаем для «Боруссии»
    Состоялся 33-й тур немецкой Бундеслиги, в котором «Шальке» на выезде встречался с «Аугсбургом» и сумел добыть победу со счетом 2:1, которая гарантировала гельзенкирхенцам второе место по итогам сезона.

    Голы в составе «Шальке» забивали Керер и Финнбогасон (автогол), а у «Аугсбурга» отличился Филипп Макс.

    При этом дортмундская «Боруссия» уступила «Майнцу» со счетом 1:2, поэтому подопечные Петера Штегера уже не смогут обойти «Шальке», отстав на пять очков.

    «Бавария» одержала дежурную победу над «Кельном» на выезде. За мюнхенцев забивали Родригес, Левандовски и Толиссо, а хозяева поля размочили счет благодаря автоголу Зюле.

    Другие результаты тура:

    «Боруссия» М — «Фрайбург» — 3:1

    «Айнтрахт» — «Гамбург» — 3:0

    «Ганновер» — «Герта» — 3:1

    РБ «Лейпциг» — «Вольфсбург» — 4:1

    «Штутгарт» — «Хоффенхайм» — 2:0

    «Вердер» — «Байер» — 0:0

    «Боруссия» завоюет путевку в Лигу чемпионов«Боруссия Дортмунд» — «Майнц». Прогноз и ставки на матч 33-го тура чемпионата Германии по футболу 5 мая
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