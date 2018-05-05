«Шальке» обыграл «Аугсбург» и завоевал серебро Бундеслиги

Голы в составе «Шальке» забивали Керер и Финнбогасон (автогол), а у «Аугсбурга» отличился Филипп Макс.
При этом дортмундская «Боруссия» уступила «Майнцу» со счетом 1:2, поэтому подопечные Петера Штегера уже не смогут обойти «Шальке», отстав на пять очков.
«Бавария» одержала дежурную победу над «Кельном» на выезде. За мюнхенцев забивали Родригес, Левандовски и Толиссо, а хозяева поля размочили счет благодаря автоголу Зюле.
Другие результаты тура:
«Боруссия» М — «Фрайбург» — 3:1
«Айнтрахт» — «Гамбург» — 3:0
«Ганновер» — «Герта» — 3:1
РБ «Лейпциг» — «Вольфсбург» — 4:1
«Штутгарт» — «Хоффенхайм» — 2:0
«Вердер» — «Байер» — 0:0