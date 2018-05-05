«Шальке» обыграл «Аугсбург» и завоевал серебро Бундеслиги

На фото: «Шальке» оказался недосягаем для «Боруссии» twitter.com/s04

Состоялся 33-й тур немецкой Бундеслиги, в которомна выезде встречался си сумел добыть победу со счетом 2:1, которая гарантировала гельзенкирхенцам второе место по итогам сезона.

Голы в составе «Шальке» забивали Керер и Финнбогасон (автогол), а у «Аугсбурга» отличился Филипп Макс.

При этом дортмундская «Боруссия» уступила «Майнцу» со счетом 1:2, поэтому подопечные Петера Штегера уже не смогут обойти «Шальке», отстав на пять очков.

«Бавария» одержала дежурную победу над «Кельном» на выезде. За мюнхенцев забивали Родригес, Левандовски и Толиссо, а хозяева поля размочили счет благодаря автоголу Зюле.

Другие результаты тура:

«Боруссия» М — «Фрайбург» — 3:1

«Айнтрахт» — «Гамбург» — 3:0

«Ганновер» — «Герта» — 3:1

РБ «Лейпциг» — «Вольфсбург» — 4:1

«Штутгарт» — «Хоффенхайм» — 2:0

«Вердер» — «Байер» — 0:0