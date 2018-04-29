«Милан» на выезде обыграл «Болонью»

В матче 35-го тура итальянской Серии Апотерпела домашнее поражение от— 1:2.

Счет в матче на 34-й минуте открыли гости — отличился турецкий полузащитник Хакан Чалханоглу.

А в добавленное к первому тайму время Джакомо Бонавентура удвоил преимущество миланцев.

Хозяева отквитали один мяч на 74-й минуте, благодаря голу французского защитника Себастьена Де Майо, но отыграться «Болонья» не сумела.

После этого матча «Милан» на 7-м месте — 57 очков, а «Болонья» на 12-м месте — 39 очков.

В других матчах 35-го тура «Аталанта» на своём поле одержала победу над «Дженоа» (3:1), СПАЛ в гостях победил «Верону» (3:1), «Сампдория» дома разгромила «Кальяри» (4:1), а «Удинезе» на выезде сыграл вничью с «Беневенто» (3:3).