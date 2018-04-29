ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Милан» на выезде обыграл «Болонью»

    Серия A Футбол Италии Милан Болонья Аталанта Дженоа СПАЛ Верона Сампдория Кальяри Удинезе Беневенто Календарь Серии А
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В матче 35-го тура итальянской Серии А «Болонья» потерпела домашнее поражение от «Милана» — 1:2.

    Счет в матче на 34-й минуте открыли гости — отличился турецкий полузащитник Хакан Чалханоглу.

    А в добавленное к первому тайму время Джакомо Бонавентура удвоил преимущество миланцев.

    Хозяева отквитали один мяч на 74-й минуте, благодаря голу французского защитника Себастьена Де Майо, но отыграться «Болонья» не сумела.

    После этого матча «Милан» на 7-м месте — 57 очков, а «Болонья» на 12-м месте — 39 очков.

    В других матчах 35-го тура «Аталанта» на своём поле одержала победу над «Дженоа» (3:1), СПАЛ в гостях победил «Верону» (3:1), «Сампдория» дома разгромила «Кальяри» (4:1), а «Удинезе» на выезде сыграл вничью с «Беневенто» (3:3).

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Спасение «Юве» на «Сан-Сиро». Судья помог туринцам сохранить лидерство
  • Победа «Ювентуса» над «Интером» — в нашем обзоре СМИ
    •
  • Салах и Фирмино — убойная парочка
  • Пять выводов после матча на «Энфилде»
    •
  • 28/04
    • «Ювентус» вырвал победу у «Интера»
  • 28/04
    • «Эмполи» вернулся в Серию А
  • 28/04
    • «Рома» разгромила «Кьево», Джеко оформил дубль
  • 27/04
    • Берлускони готов выкупить «Милан» обратно
  • 24/04
    • СМИ: Манчини — кандидат на пост главного тренера «Ювентуса»
  • 24/04
    • СМИ: «Ювентус» рассмотрит кандидатуру Карреры в случае ухода Аллегри
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Джордж ВеаНовая победа ВеаО новом успехе звезды «Пари Сен-Жермен» и «Милана» Джорджа ВеаЭрнесто ВальвердеБезопасный вариант для «Барселоны»СМИ о тренерских перестановках в каталонском клубеХамес Родригес, Радамель Фалькао и Абель Агилар празднуют выход на ЧМ-2018Колумбийцы вернули должок. Кто оставил ЧМ без Санчеса?О чем договорились Фалькао и ГеррероАндреа ПирлоМаэстро уходит. Андреа Пирло завершает карьеруВся карьера Андреа Пирло в одном текстеЕвгений ГинерГинер uncensoredИзучаем избранные отрывки из нашумевшей лекции Евгения ГинераЗинедин Зидан с сыновьямиСемейное гнездышко: «Реал» ищет таланты среди ЗидановЧерез мадридский клуб прошли четверо сыновей легендарного отцаФутболисты «Спартака»Кручу-верчу, изменить хочу. В РФПЛ будет новый лимитПресса и комментарии о новой инициативе по лимиту на легионеровШейк ТиотеНастоящий боец. Футбольный мир шокирован смертью ТиотеПолузащитник сборной Кот-д’Ивуара ушел из жизни в возрасте 30 летКриштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФА
    Подробный разбор
  • Эмери: отпуск перед неизвестностью
  • Реакция прессы на уход Унаи Эмери из ПСЖ
    •
  • Он и есть футбол. Иньеста уходит
  • Обзор СМИ и комментарии после непростого решения капитана «Барселоны»
  • Привычная наивность «Арсенала», из-за которой уходит Венгер
  • Реакция прессы на матч «Арсенал» — «Атлетико»
    •
  • Упс-Чемберлен. Кто из звезд «сломался» перед ЧМ-2018
  • Окслейд-Чемберлен, Боатенг, Кокорин и другие звезды, которые пропустят или рискуют пропустить ЧМ-2018
    •
  • «Реал» — террористы Европы
  • Реакция прессы на матч «Бавария» — «Реал»
    •
  • Прощай, Бейл. Асенсио уничтожил «Баварию» и своего партнера по команде
  • Пять ключевых моментов игры на «Альянц Арене»
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Помешает ли «Краснодар» оформить чемпионство «Локомотиву»?
  • «Краснодар» — «Локомотив». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 30 апреля
  • 1,53
    •
  • В «Театре» будет бойкое представление
  • «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Прогноз и ставки на матч 36-го тура английской Премьер-лиги 29 апреля
  • 1,89
    •
    Футбол. Лента новостей
  • АПЛ. «МанСити» разгромил «Вест Хэм», «Ливерпуль» не справился со «Стоком», «Челси» обыграл «Суонси»
  • Подробности матчей 36-го тура английской Премьер-лиги
    • 18:22
  • 18:18
    • «Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм» в Лондоне
  • 17:50
    • «Ренн» одержал волевую победу над «Тулузой»
  • 17:38
    • Иванович получил травму в матче с ЦСКА и рискует пропустить ЧМ-2018
  • 16:32
    • «Селтик» унизил «Рейнджерс» и выиграл чемпионат Шотландии
  • 16:17
    • «Кротоне» разгромил «Сассуоло»
  • РФПЛ. «Спартак» одолел «Амкар», «Зенит» примет ЦСКА, «Локо» в гостях у «Краснодара».
  • Обзор матчей 28-го тура российской Премьер-лиги
    • 16:08
  • 15:53
    • «Спартак» в Перми одолел «Амкар»
  • 15:45
    • «Зенит» и ЦСКА назвали стартовые составы
  • Примера. «Реал» обыграл «Леганес», «Барселона» в гостях у «Депортиво»
  • Обзор матчей 35-го тура испанской Примеры
    • 15:29
  • 15:25
    • «Жирона» в большинстве не смогла обыграть «Хетафе»
  • 15:15
    • Штиндль пропустит ЧМ-2018 из-за травмы
  • 14:55
    • Чакыр рассудит «Реал» и «Баварию» в ответном матче Лиги чемпионов
  • 14:10
    • «Молодежка» «Краснодара» обыграла «Локомотив»
  • 13:51
    • Десайи назвал Бразилию, Аргентину и Германию фаворитами ЧМ-2018
  • 13:36
    • «Кьево» уволил главного тренера
  • 13:19
    • Аджоев считает победу над «Анжи» заслуженной
  • 13:07
    • Зе Луиш и Промес выйдут в стартовом составе «Спартака» на матч с «Амкаром»
  • 12:36
    • Анчелотти отказался возглавить сборную Италии
  • 12:18
    • Венгер около месяца будет раздумывать о своем будущем
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус