ФНЛ: «Оренбург» обыграл «Тюмень», «Енисей» уступил «Химкам» и другие результаты

«Оренбург» на выезде обыграл «Тюмень» со счетом 2:1.
Победу оренбуржцам принес гол Сергея Терехова на 90-й минуте матча. Также в составе «Оренбурга» гол с пенальти забил Денис Попович, а у хозяев отличился Камиль Муллин.
Встреча в Химках между «Химками» и «Енисеем» завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.
На 26-й минуте поединка Денис Талалай вывел «Химки» вперед, а на 35-й минуте игрок «Енисея» Валерий Кичин забил в собственные ворота. На 68-й минуте Марко Обрадович один мяч отыграл.
После 35 матчей у «Оренбурга» — 77 очков и первое место в таблице, у «Енисея» — 74 очка.
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«Томь» — «Зенит-2» — 1:2