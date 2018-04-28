ФНЛ: «Оренбург» обыграл «Тюмень», «Енисей» уступил «Химкам» и другие результаты

Состоялось еще четыре матча 35-го тура ФНЛ.

«Оренбург» на выезде обыграл «Тюмень» со счетом 2:1.

Победу оренбуржцам принес гол Сергея Терехова на 90-й минуте матча. Также в составе «Оренбурга» гол с пенальти забил Денис Попович, а у хозяев отличился Камиль Муллин.

Встреча в Химках между «Химками» и «Енисеем» завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

На 26-й минуте поединка Денис Талалай вывел «Химки» вперед, а на 35-й минуте игрок «Енисея» Валерий Кичин забил в собственные ворота. На 68-й минуте Марко Обрадович один мяч отыграл.

После 35 матчей у «Оренбурга» — 77 очков и первое место в таблице, у «Енисея» — 74 очка.

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