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    Моуринью отрицает свою причастность к продаже Салаха

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    Жозе Моуринью
    На фото:Жозе Моуринью
    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, возглавлявший ранее «Челси», рассказал, почему лондонский клуб расстался с вингером Мохамедом Салахом, выступающим ныне за «Ливерпуль».

    «Я впервые скажу об этом, но только потому, что меня несправедливо осуждают. Люди говорят, что это я продал Салаха, однако все было наоборот: я купил этого футболиста.

    Именно я был инициатором его приглашения, но он был молодым парнем, он не был готов физически и психологически. Другая среда, другая культура – ему все давалось тяжело.

    Мы решили отдать его в аренду, да он сам попросил об этом. Он хотел получать больше игрового времени, чтобы окрепнуть, поэтому он оказался в "Фиорентине", где заматерел. Так что это "Челси" решил продать его, понятно?

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    Да, я согласился отдать его в аренду. Я думал, что это необходимо, тем более что у "Челси" были качественные вингеры. Некоторые из них, как Виллиан или Азар, на сегодняшний день вышли на новый уровень.

    Решение отдать Салаха в аренду было коллективным, мы приняли его вместе. Но я не принимал решение о его продаже, чтобы купить другого игрока», — сказал Моуринью в интервью ESPN Brasil.

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