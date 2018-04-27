Моуринью отрицает свою причастность к продаже Салаха

Главный тренер «Манчестер Юнайтед», возглавлявший ранее «Челси», рассказал, почему лондонский клуб расстался с вингером, выступающим ныне за «Ливерпуль».

«Я впервые скажу об этом, но только потому, что меня несправедливо осуждают. Люди говорят, что это я продал Салаха, однако все было наоборот: я купил этого футболиста.

Именно я был инициатором его приглашения, но он был молодым парнем, он не был готов физически и психологически. Другая среда, другая культура – ему все давалось тяжело.

Мы решили отдать его в аренду, да он сам попросил об этом. Он хотел получать больше игрового времени, чтобы окрепнуть, поэтому он оказался в "Фиорентине", где заматерел. Так что это "Челси" решил продать его, понятно?

Мохамед Салах — игрок года в АПЛ

Да, я согласился отдать его в аренду. Я думал, что это необходимо, тем более что у "Челси" были качественные вингеры. Некоторые из них, как Виллиан или Азар, на сегодняшний день вышли на новый уровень.

Решение отдать Салаха в аренду было коллективным, мы приняли его вместе. Но я не принимал решение о его продаже, чтобы купить другого игрока», — сказал Моуринью в интервью ESPN Brasil.