ЦСКА назвал клеветой и провокацией заявление о расизме на матче ЛЕ

Московскийна своем официальном сайте выступил с заявлением по поводу информации фотографа Reuters.

Ранее Reuters, ссылаясь на своего фотографа, сообщило, что болельщики ЦСКА использовали расистские кричалки в адрес темнокожих футболистов «Арсенала» Дэнни Уэлбека и Алекса Ивоби во время игры Лиги Европы в Москве.

«Руководство ПФК ЦСКА, игроки и тренеры команды, а также многочисленные болельщики армейского клуба возмущены клеветническим заявлением фотографа агентства Reuters о якобы звучавших на матче Лиги Европы ПФК ЦСКА — "Арсенал" расистских кричалках в адрес темнокожих игроков лондонской команды.

Матч, который запомнится болельщикам ярким футболом, прошел в отличной обстановке. Поддержка трибун была просто великолепной. Представители УЕФА, равно как и официальные лица лондонского "Арсенала", остались довольны и превосходной организацией матча, и высокими мерами безопасности. Более того, болельщики "Арсенала" выражали огромную благодарность хозяевам за теплый прием и подарки, которые им вручали перед матчем.

Болельщики ЦСКА отвергли обвинения в проявлениях расизма

В этой связи мы расцениваем подобную информацию как дешевую провокацию, за которую профессиональному журналисту, если он таковым себя считает, должно быть стыдно», — говорится в заявлении.