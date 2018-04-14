Болельщики ЦСКА отвергли обвинения в проявлениях расизма

Инициативная группа болельщиковпо проблемам расизма выступила с заявлением на своей странице в Twitter.

Фанаты отвергают обвинения в расизме, которые распространили британские СМИ, ссылаясь на информацию фотографа Reuters, присутствовавшего на матче ЦСКА – «Арсенал». Речь шла о том, что болельщики ЦСКА использовали расистские кричалки в сторону темнокожих игроков «канониров».

«По крайней мере 11 человек из нашей группы располагались в различных секторах, в том числе на фанатской трибуне. Мы первыми сообщим о любом инциденте с проявлением расизма в России, но в данном случае можем заверить, что эти новости – абсолютная ложь.

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Мы разговаривали с несколькими английскими журналистами после игры, никто не слышал оскорблений. Кто такой "фотограф Reuters"? Кажется, что "репортеры" Daily Mirror знают, что никто им не доверяют, а потом прячутся за более уважаемым Reuters. Отвратительные клоуны.

Это уродливая попытка этих "журналистов", которые приехали в Москву за сенсациями о битвах и крови, отомстить всем нам, английским и российским болельщикам, за мирную и уважительную обстановку на игре.

Они просто не вынесли этого. Они никогда не сообщали про фанатов ЦСКА, которые обнимали болельщиков "канониров" перед игрой. Никогда не извинялись за ужасные истории о Москве, которые публиковали, потому что у них нет чести. И теперь они хотят вставить еще один "кирпич" в стену ненависти, которую они строили несколько месяцев», – говорится в заявлении.