Скрипченко: «Краснодар» был ближе к победе, но мы заслужили эту ничью

Главный тренер «Анжи»поделился впечатлениями после матча 24-го тура чемпионата России против(1:1).

Напомним, что махачкалинцы отыгрались на 94-й минуте матча.

«Эмоциональная игра, "Краснодар" борется за зону еврокубков, а у нас с турнирной ситуацией немного другие задачи. Но мы хотим двигаться вперед и в таблице, и в игровом развитии.

Мы знали и изучали пристально силу соперника, атакующий потенциал. Поэтому я считаю, наша команда очень грамотно выполнила план на игру, то, что требовалось.

В целом, я считаю, "Краснодар" не столько много создал моментов, сколько может это делать обычно. Это наша заслуга. Хочу отметить высочайшее мастерство Классона во время гола.

Хорошо, что мы внесли коррективы в игру во время перерыва, и это воплотилось. Рискуя, мы искали шансы. В конце мы перехватили инициативу, или "Краснодар" решил, что доведет матч до победы.

Цена эпизода, когда мы забили, эмоционально – это заслуга нашего коллектива. "Краснодар" чисто по времени ближе к победе, но мы заслужили эту ничью.

План на игру? Компактная оборона по глубине, по ширине. Основной задачей было перекрыть середину поля, выдавить соперника на фланги и смещаться в район мяча.

Лория спросил разрешение у меня идти в чужую штрафную в конце матча. Конечно, я понимаю, какая разница? В целом, это и риск, но и с холодным разумом. Это нам вознаградилось в конце в виде гола Данченко», – отметил Скрипченко в интервью «Спорт-Эспресс».