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    Скрипченко: «Краснодар» был ближе к победе, но мы заслужили эту ничью

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    Вадим Скрипченко
    На фото:Вадим Скрипченко
    Главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко поделился впечатлениями после матча 24-го тура чемпионата России против «Краснодара» (1:1).

    Напомним, что махачкалинцы отыгрались на 94-й минуте матча.

    «Эмоциональная игра, "Краснодар" борется за зону еврокубков, а у нас с турнирной ситуацией немного другие задачи. Но мы хотим двигаться вперед и в таблице, и в игровом развитии.

    Мы знали и изучали пристально силу соперника, атакующий потенциал. Поэтому я считаю, наша команда очень грамотно выполнила план на игру, то, что требовалось.

    В целом, я считаю, "Краснодар" не столько много создал моментов, сколько может это делать обычно. Это наша заслуга. Хочу отметить высочайшее мастерство Классона во время гола.

    Хорошо, что мы внесли коррективы в игру во время перерыва, и это воплотилось. Рискуя, мы искали шансы. В конце мы перехватили инициативу, или "Краснодар" решил, что доведет матч до победы.

    Цена эпизода, когда мы забили, эмоционально – это заслуга нашего коллектива. "Краснодар" чисто по времени ближе к победе, но мы заслужили эту ничью.

    План на игру? Компактная оборона по глубине, по ширине. Основной задачей было перекрыть середину поля, выдавить соперника на фланги и смещаться в район мяча.

    Лория спросил разрешение у меня идти в чужую штрафную в конце матча. Конечно, я понимаю, какая разница? В целом, это и риск, но и с холодным разумом. Это нам вознаградилось в конце в виде гола Данченко», – отметил Скрипченко в интервью «Спорт-Эспресс».

    С мечтой о Лиге чемпионов«Краснодар» — «Анжи». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 1 апреля
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