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    «Спартак» одержал победу над «Тосно»

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Московский «Спартак» одержал домашнюю победу над «Тосно» (2:1) в матче 24-го тура российской Премьер-лиги.

    На последней минуте первого тайма хозяева заработали опасный стандарт недалеко от штрафной соперника. Фернандо подошёл к мячу и по невероятной траектории послал его в дальнюю девятку — без шансов для Юрченко.

    На 75-й минуте Промес подобрал мяч на левом фланге, финтами раскрутил соперника и прострелил в штрафную. Зе Луишу не дали пробить, но мяч отскочил к Луису Адриано, который расстрелял ворота «Тосно».

    А на 80-й минуте в ворота «Спартака» был назначен пенальти — Кутепов нарушил правила в борьбе с Павлом Погребняком.

    Сам пострадавший уверенно реализовал одиннадцатиметровый, пробив в угол. Селихов не угадал направление удара.

    После этого матча «Спартак» остался на 2-м месте, набрав 47 очков и на 2 балла отставая от лидирующего «Локомотива», имеющего игру в запасе. «Тосно» с 23 очками на 15-м месте.

    Чемпионат России. 24-й тур
    «Спартак» (Москва) — «Тосно» — 2:1 (1:0)
    Голы: Фернанду, 45+1 (1:0). Луиз Адриану, 75 (2:0). Погребняк, 80 — с пенальти (2:1).«Спартак»: Селихов, Ещенко, Максимович, Кутепов, Комбаров, Самедов (Зобнин, 70), Глушаков, Фернанду (Пашалич, 89), Промес, Зе Луиш, Луиз Адриану (Мельгарехо, 85).«Тосно»: Юрченко, Маргасов, Дугалич, Буйволов, Сухарев (Макаров, 68), Галиулин, Полетанович, Жигулев, Нуну Роша (Карницкий, 30), Рикардинью (Мирзов, 79), Погребняк.Предупреждения: Фернанду, 32. Луиз Адриану, 40. Сухарев, 45.
    «Спартак» останется вторым«Спартак» — «Тосно». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 31 марта
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