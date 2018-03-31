«Спартак» одержал победу над «Тосно»

Московскийодержал домашнюю победу над(2:1) в матче 24-го тура российской Премьер-лиги.

На последней минуте первого тайма хозяева заработали опасный стандарт недалеко от штрафной соперника. Фернандо подошёл к мячу и по невероятной траектории послал его в дальнюю девятку — без шансов для Юрченко.

На 75-й минуте Промес подобрал мяч на левом фланге, финтами раскрутил соперника и прострелил в штрафную. Зе Луишу не дали пробить, но мяч отскочил к Луису Адриано, который расстрелял ворота «Тосно».

А на 80-й минуте в ворота «Спартака» был назначен пенальти — Кутепов нарушил правила в борьбе с Павлом Погребняком.

Сам пострадавший уверенно реализовал одиннадцатиметровый, пробив в угол. Селихов не угадал направление удара.

После этого матча «Спартак» остался на 2-м месте, набрав 47 очков и на 2 балла отставая от лидирующего «Локомотива», имеющего игру в запасе. «Тосно» с 23 очками на 15-м месте.