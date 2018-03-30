Капелло ждет родина

Официальная причина — личные обстоятельства

«Фабио Каппело больше не будет возглавлять "Цзянсу Сунин", о чем стало известно после "дружественных переговоров" между двумя сторонами — объявил клуб. Итальянский тренер подал в отставку по личным причинам, и его соответствующую просьбу удовлетворили в клубе до того, как соглашение подошло к концу», — пишет китайское агентство Xinhua.

«Румынский специалист Космин Оларою заменит его на этом посту, где будет сотрудничать с коллективом для того, чтобы помочь клубу своими профессиональными советами. В послужном списке Капелло чемпионские титулы в Италии и Испании, а также победа в Лиге чемпионов; он — третий большой итальянский тренер в Китае наряду с Марчелло Липпи и Фабио Каннаваро. Экс-наставник сборной России возглавил "Цзянсу" в июне 2017 года, когда команда была среди аутсайдеров местной Суперлиги, а также вылетела от "Шанхая СИПГ" в первом раунде плей-офф азиатской Лиги чемпионов».

Капелло проработал в Китае меньше года

«Приключения Капелло в Поднебесной продолжались меньше года, и теперь он покидает клуб, который принадлежит той же финансовой группе, что и миланский "Интер". Вместе с ним неудачу потерпел и его тренерский штаб, в который входили Джанлука Дзамбротта, Кристиан Брокки, Франко Танкреди и Джампьеро Вентроне, несмотря на солидные зарплаты. В своем первом сезоне у руля "Цзянсу Сунин" Капелло не удалось поднять команду выше 12-го место китайского чемпионата, столкнувшись с борьбой за выживание», — отмечает итальянский Eurosport.

«Уже в начале нынешней кампании его подопечные потерпели два поражения в первых трех поединках. Плохие впечатления от менеджмента и владельцев клуба создали базу для плохих отношений [между тренером и его руководством], и по слухам, теперь преемником дона Фабио станет специалист не с таким большим авторитетом. В возрасте 72 лет Капелло завершил свои тренерские приключения в Китае».

Разногласия с руководством и главной звездой

«Итальянский наставник, который ранее работал с "Реалом", "Миланом", "Ромой" и "Ювентусом", а также сборными Англии и России, не сумел вывести свой коллектив на более высокие позиции, чем середина таблицы, несмотря на то, что в 2016 году "Цзянсу Сунин" стал серебряным призером Суперлиги. Правда, хотя он не сделал никакой магии, ему удалось остановить падение команды вниз, заняв в прошлом сезоне 12-е место из 16-ти», — пишет Associated Press.

Экс-тренер сборной России покинул «Цзянсу Сунин» Фабио Капелло был освобожден от занимаемой должности «В новой кампании команда снова идет на 12-й строчке после только одной победы и двух поражений в предыдущих матчах. О конкретных причинах отставки Капелло не объявлено, однако согласно спекуляциям в прессе, это решение руководства клуба продиктовано разногласиями между наставником и менеджментом "Цзянсу", а также звездным игроком коллектива Алексом Тейшейрой (тот был куплен у донецкого "Шахтера" в 2016 году — прим. LiveSport.Ru). 71-летний Капелло оставался без работы в течение двух лет после увольнения с поста рулевого сборной России в 2015 году».

Капелло может возглавить Италию

«Недавнее поражение со счетом 1:4 от "Чунцина Лифаня" заставило владельца "Сунина" Чжана Цзиньдуна, который также является главным акционером "Интера", решиться на замену Капелло на Оларою. Отъезд ветерана тренерского цеха из Поднебесной может привести к его возвращению к международному футболу, в то время, как Италия ищет нового наставника после увольнения Джон Пьеро Вентуры", — считает Sky Sports.

Капелло может возглавить сборную Италии Экс-наставник сборной России возглавить команду Италии, если той не удастся отобраться на чемпионат мира-2018 в России «Последнего уволили из-за невыхода "Скуадры Адзурры" на ЧМ-2018 в ноябре, а сейчас национальную команду возглавляет рулевой молодежной сборной Италии Луиджи Ди Бьяджо на временной основе. Потенциальными конкурентами Капелло на этот пост называются главный тренер »Зенита« Роберто Манчини, менеджер "Челси" Антонио Конте, экс-наставник "Лестера" Клаудио Раньери, который сейчас работает с "Нантом", а также Карло Анчелотти, оставшийся без работы после отставки из "Баварии".