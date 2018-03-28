Экс-тренер сборной России покинул «Цзянсу Сунин»

«Цзянсу Сунин» отправил в отставку главного тренера, сообщает официальный сайт чемпионата Китая.

Ранее сообщалось, что у 71-летнего Капелло существуют разногласия с руководством клуба с четвертым бюджетом в чемпионате по трансферной политике.

Экс-главный тренер сборной России возглавил китайскую команду летом 2017 года. Под руководством 71-летнего специалиста «Цзянсу» занял 12-е место в чемпионате Китая в сезоне-2017. В текущем сезоне команда потерпела два поражения в трех матчах.

Одним из претендентов на пост главного тренера команды китайские СМИ называют 48-летнего румынского специалиста Космина Оларою.