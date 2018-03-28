Дзюба: Не общались с Черчесовым с Кубка Конфедераций

Нападающий тульского «Арсенала»заявил, что у него нет проблем с главным тренером сборной России

Форвард не играл за национальную команду с октября 2016 года, когда оформил дубль в контрольной игре с Коста-Рикой (3:4).

В последний раз Дзюба был приглашен в сборную в мае 2017 года — он был включен в состав команды на Кубок конфедераций-2017, но не смог выступить на турнире по состоянию здоровья.

«Последний раз общались перед Кубком конфедераций. С тех пор не общались ни разу. Не было какой-то нужды, наверное. Момента...

Я не заслуживал своей игрой вызова в сборную, это было объективно. Понятно, что Станислав Саламович многих вызывает, даже, кто мало играет. Кому-то больше доверия, кому-то — меньше.

Мой путь — нужно заслужить, завоевать это место. Доказать, что я состоятелен. Никаких проблем не было. Пожали руки и все», — сказал Дзюба в интервью Владимиру Стогниенко в программе «Третий тайм».

В трех матчах за «Арсенал» арендованный у «Зенита» Дзюба забил 3 мяча и сделал два голевых паса.