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    Зинченко: Латиноамериканцы «МанСити» считают, что правильно не учить английский язык

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    Александр Зинченко
    На фото:Александр Зинченко
    Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал, что считает самым большим препятствием для украинских футболистов при переезде в Европу.

    «Латиноамериканцы считают, что правильно не учить язык. Отаменди вон сколько в "Манчестер Сити", а практически не говорит по-английски. У нас очень много испаноязычных игроков, даже больше, чем тех, кто знает английский. Им это проще и не нужно.

    А мне необходимо – без этого я бы не смог быть в этой команде и играть ту роль, которую играю сейчас. Язык – самое большое препятствие для украинских футболистов. Поэтому мы не едем в Европу.

    Не может быть такого, что выходишь на тренировку, тебе два раза не дают передачу, у тебя исчезает настроение, и ты дальше ходишь пешком. Мол, завтра, может, появится настроение, и буду хорошо тренироваться. Это все видно специалистам, и они сразу говорят: "До свидания!"

    А со спины уже подпирают два-три игрока, у которых достаточно мастерства. Украинцы не привыкли к этому, а в Европе учат с детства. У тебя всегда есть партнер и в то же время конкурент, который тоже хочет играть», – сказал Зинченко в интервью «Футбол 24».

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