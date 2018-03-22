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    СМИ: Усманов может купить «Милан»

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    Алишер Усманов
    На фото:Алишер Усманов
    Как сообщает Football Italia, российский миллиардер Алишер Усманов заинтересован в покупке «Милана».

    В данный момент итальянский клуб принадлежит китайскому бизнесмену Юнхуну Ли, однако тот столкнулся с рядом финансовых проблем.

    Напомним, Ли Юнхун купил «Милан» в апреле 2017 года, заплатив 740 миллионов евро Сильвио Берлускони.

    Усманов имеет тесные связи с холдинговой компанией Elliott Management, которой нынешний китайский владелец «россонери» должен 303 млн евро. Сообщается, что Алишер намерен вмешаться в долговые обязательства Юнхуна Ли и выкупить клуб.

    При этом сообщается, что Усманов заинтересован и в приобретении «Севильи». В 2017 году сообщалось, что он хочет приобрести «Андерлехт». Напомним, что Усманов владеет 29,25 % акций лондонского «Арсенала».

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