СМИ: Усманов может купить «Милан»

Как сообщает Football Italia, российский миллиардерзаинтересован в покупке

В данный момент итальянский клуб принадлежит китайскому бизнесмену Юнхуну Ли, однако тот столкнулся с рядом финансовых проблем.

Напомним, Ли Юнхун купил «Милан» в апреле 2017 года, заплатив 740 миллионов евро Сильвио Берлускони.

Усманов имеет тесные связи с холдинговой компанией Elliott Management, которой нынешний китайский владелец «россонери» должен 303 млн евро. Сообщается, что Алишер намерен вмешаться в долговые обязательства Юнхуна Ли и выкупить клуб.

При этом сообщается, что Усманов заинтересован и в приобретении «Севильи». В 2017 году сообщалось, что он хочет приобрести «Андерлехт». Напомним, что Усманов владеет 29,25 % акций лондонского «Арсенала».