Гвардиола: Если «Сити» продолжит играть, как со «Стоком», то станет чемпионом

Главный тренер «Манчестер Сити»подвел итоги матча 30-го тура английской Премьер-лиги со «Сток Сити» (2:0).

«Мы близки к цели. 81 очко – это много. Мы проиграли только один матч, а сегодня показали себя с лучшей стороны.

До следующего тура – почти трехнедельный перерыв, мы отправимся в Абу-Даби, чтобы тренироваться в других условиях и просто немного изменить обстановку.

Сильва забил ряд важных голов в этом сезоне. Думаю, что сегодня мы выступили лучше, чем в матче с "Арсеналом": были трудности в первом тайме, но, в целом, матч был удачным.

Завоевать чемпионство очень трудно. Пока у нас на счету не так много крупных трофеев, именно поэтому нужно завоевать самый престижный трофей в Англии. Это очень важно, но сейчас есть время отдохнуть и собраться с силами.

После встречи с "Эвертоном" направим усилия на следующий этап Лиги чемпионов. В пятницу узнаем, кто будет нашим противником в четвертьфинале. Но наша ближайшая задача – результат в 31-м туре. Если мы будем продолжать играть так, как сегодня, то рано или поздно станем чемпионами Англии», — цитирует Гвардиолу клубная пресс-служба.