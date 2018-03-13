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    Гвардиола: Если «Сити» продолжит играть, как со «Стоком», то станет чемпионом

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    Хосеп Гвардиола
    На фото:Хосеп Гвардиола
    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги матча 30-го тура английской Премьер-лиги со «Сток Сити» (2:0).

    «Мы близки к цели. 81 очко – это много. Мы проиграли только один матч, а сегодня показали себя с лучшей стороны.

    До следующего тура – почти трехнедельный перерыв, мы отправимся в Абу-Даби, чтобы тренироваться в других условиях и просто немного изменить обстановку.

    Сильва забил ряд важных голов в этом сезоне. Думаю, что сегодня мы выступили лучше, чем в матче с "Арсеналом": были трудности в первом тайме, но, в целом, матч был удачным.

    Завоевать чемпионство очень трудно. Пока у нас на счету не так много крупных трофеев, именно поэтому нужно завоевать самый престижный трофей в Англии. Это очень важно, но сейчас есть время отдохнуть и собраться с силами.

    После встречи с "Эвертоном" направим усилия на следующий этап Лиги чемпионов. В пятницу узнаем, кто будет нашим противником в четвертьфинале. Но наша ближайшая задача – результат в 31-м туре. Если мы будем продолжать играть так, как сегодня, то рано или поздно станем чемпионами Англии», — цитирует Гвардиолу клубная пресс-служба.

    Уверенная передышка для «горожан»«Сток Сити» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки на матч 30-го тура чемпионата Англии по футболу 12 марта
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