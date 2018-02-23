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    Четыре фаната «Спартака» предстанут перед судом из-за беспорядков в Бильбао

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    Фанаты «Спартака»
    На фото:Фанаты «Спартака»
    Онлайн: Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы 2017/2018Завершен
    Четверо болельщиков «Спартака» в ближайшее время предстанут перед судом за участие в беспорядках в городе в день ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с «Атлетиком» (2:1).

    Напомним, в ходе беспорядков с участием фанатов команд один из представителей полиции перенёс инфаркт и скончался в больнице.

    «Четверо задержанных россиян предстанут перед судом в ближайшее время, как только оформят протоколы. С этого момента они будут находиться в руках судебного органа.

    Что касается погибшего сотрудника полиции, это был 51-летний мужчина, уроженец Эрмуа. Он был сотрудником подразделения по борьбе с беспорядками, в баскской полиции работал 28 лет — с 1990 года», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе полиции Бильбао.

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