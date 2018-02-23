Четыре фаната «Спартака» предстанут перед судом из-за беспорядков в Бильбао

Четверо болельщиковв ближайшее время предстанут перед судом за участие в беспорядках в городе в день ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с(2:1).

Напомним, в ходе беспорядков с участием фанатов команд один из представителей полиции перенёс инфаркт и скончался в больнице.

«Четверо задержанных россиян предстанут перед судом в ближайшее время, как только оформят протоколы. С этого момента они будут находиться в руках судебного органа.

Что касается погибшего сотрудника полиции, это был 51-летний мужчина, уроженец Эрмуа. Он был сотрудником подразделения по борьбе с беспорядками, в баскской полиции работал 28 лет — с 1990 года», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе полиции Бильбао.