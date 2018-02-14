Им даже не нужен был второй тайм. «Ман Сити» сделал ответный матч с «Базелем» формальностью

Стопроцентная реализация

Обозреватель «Чемпионата» Анатолий Романов отмечает, что «Базель» хорошо подготовился к игре против «Ман Сити», но класс «горожан» сделал свое дело.

«До первого гола "Манчестер Сити", забитого на исходе трети тайма, складывалось впечатление, что Вики действительно очень хорошо подготовил свою команду к сражению с блестящим противником. Был ли "Базель" в эти минуты компактным и сконцентрированным? Безусловно. Швейцарцы действовали в три центральных защитника, и казалось, что у них эта система будет работать значительно эффективнее, чем у "Лестера" в последнем туре английской Премьер-Лиги.

Например, когда мяч попадал к Бернарду Силве, хозяева контролировали перемещения Кевина Де Брейне к правому углу штрафной. Они не дали повториться комбинации, после которой "Лестер" пропустил первый гол.

Был ли "Базель" уверен в себе и решителен с мячом? Тоже да. Команда Вики выбегала в стремительные контратаки целой группой футболистов. Смело летел на защитников "горожан" 20-летний нападающий Димитри Оберлин – открытие нынешней Лиги чемпионов, автор четырех голов в группе.

Удивил ли Хосеп Гвардиола чем-то Вики? Это вряд ли. Но можно детально разобрать футбол "Ман Сити", подготовиться к игре психологически, а все равно получить полную сетку мячей. В конце концов, чашу весов в пользу "горожан" склонил их значительно более высокий класс: лидер АПЛ продемонстрировал стопроцентную реализацию голевых моментов».

«При счёте 3:0 "Ман Сити" уже мог наслаждаться игрой, как швейцарским шоколадом. При этом не покидало ощущение, что гости вообще не обращают внимание на цифры на табло. Команда Гвардиолы продолжала играть так, как играла. К перерыву "горожане" набрали 468 передач (при 84% точности) против 150 у хозяев (64%)».

Рафаэль Вики главный тренер «Базеля» Нам был необходим идеальный матч, чтобы чего-то достичь. Нам нужна была та же эффективность, которую сегодня продемонстрировал «Манчестер Сити». Конечно, надежды на выход в четвертьфинал упали практически до нуля. Наш соперник очень силен, результат был предсказуем. Наши возможности не сравнить с возможностями «Манчестер Сити». Горько быть всю игру на вторых ролях, но мы также можем гордиться, что забрались так высоко в Лиге чемпионов. Осталось ещё 90 минут, мы можем снова продемонстрировать себя на самом высоком уровне.

«Базель» не сдался

Разгромный счет не отразился на настрое хозяев поля, подчеркивает автор «Советского спорта» Артем Зибрак.

«На второй тайм хозяева вышли заведенными и даже заставили Эдерсона разок спасти партнеров, но завода их хватило всего на семь минут, после чего Гюндоган блеснул мастерством и из полукруга штрафной отправил мяч в "девятку" ворот Вацлика по недосягаемой для вратаря траектории.

К чести хозяев, счет на табло никак не сказался на их настрое. Во втором тайме они стали даже большими силами ходить вперед и изрядно потрепали Эдерсону нервы. Показательный момент – на 80-й минуте швейцарцы впятером прессинговали соперника и даже отобрали мяч.

Отдельно хочется отметить легкого, техничного, очень быстрого и чрезвычайно нацеленного на ворота Оберлина. Он очень здорово открывался на линии офсайда, поучаствовал практически во всех атаках своей команды и в целом, пожалуй, наиграл на гол. Тем не менее, "Сити" не составило труда уверенно доиграть матч. Ответная встреча теперь будет пустой формальностью, и Гвардиола может вновь сконцентрировать свое внимание на внутренних турнирах».

Разница в классе — не единственная причина разгрома

Автор «Спорт-Экспресса» Егор Бычков объясняет, что повлияло на уверенную победу «Манчестер Сити».

«Помимо разницы в классе между двумя сегодняшними противниками, на руку "горожанам" играл тот факт, что у "Базеля" совсем некстати возник зимний перерыв в чемпионате — у швейцарцев не было официальных матчей (только товарищеские) с 17 декабря по 4 февраля. Еще и эмоциональное состояние команды неважное — дела у действующего чемпиона в родной лиге идут не очень: текущее второе место, 5 очков отставания от "Янг Бойз", 4 поражения (в 2 раза больше чем за весь предыдущий сезон). У "Манчестер Сити" все совершенно иначе — никаких зимних перерывов и уверенное лидерство в АПЛ с 16-очковым гандикапом от второго места».

Хосеп Гвардиола главный тренер «Манчестер Сити» Отличный результат, мы почти в четвертьфинале. Плей-офф Лиги чемпионов – это всегда 180 минут футбола. Мы серьезно относимся к игре, но это отличный результат. На календаре февраль, а у нас в английской Премьер-лиге потрясающая позиция, мы почти в четвертьфинале Лиги чемпионов, а также мы уже находимся в одном финале

«Базель» может не ехать на «Этихад»

Обозреватель «Daily Mail» Джон Уилер пишет о завышенных ожиданиях от «Базеля», а также называет победу в Швейцарии «очень простым шагом на пути к величию» для «Ман Сити».

«Если у "Базеля" не будет чего-то экстраординарного в рукаве, они могут даже не заморачиваться насчет поездки на "Этихад" через три недели. 1/8 финала Лиги чемпионов говорит о том, что здесь должны начинаться серьезные испытания, но те, кто был свидетелем одного мастер-класса от "Манчестер Сити" на "Санкт-Якоб-парк", никогда не догадались бы об этом.

Лидеры АПЛ стали первой английской командой, которая забила три гола в первом тайме матча Лиги чемпионов, и они сделали это за 24 минуты. "Сити" даже не нужен был второй тайм, чтобы эффектно обеспечить себе место в четвертьфинале.

Может быть, мы ожидали слишком многого от "Базеля", который обыграл "Манчестер Юнайтед" на групповой стадии в ноябре. Но в конце концов они — самый слабый клуб в 1/8 финала, и они даже не лидируют в швейцарской лиге. Но нужно отдать должное и "Сити". Они доминировали морозным вечером в Швейцарии, снова показывая, почему их следует считать главными фаворитами Лиги чемпионов этого сезона.

Им придется приложить невероятные усилия, чтобы выиграть все четыре трофея в сезоне, но это был очень простой шаг на пути к величию».

Гюндоган — секретное оружие, Бернарду Силва выходит на главные роли

Журналист «Mirror» Аарон Флэнаган отмечает игру Илкая Гюндогана и Бернарду Силвы.

«Гюндогану не впервые забивать важные голы за "Сити". Оглянитесь на матч группового этапа Лиги чемпионов против "Барселоны", чтобы вспомнить, на что он способен. Но, учитывая достойную игру атакующих игроков "Ман Сити", легко забыть, как много Гюндоган может привнести. Выполняя что-то вроде роли свободного художника в середине поля, он регулярно находит пространство на краю штрафной. И своим вторым голом он показал, насколько убийственным он может быть, если вы за ним не следите».

«Бернарду Силве понадобилось какое-то время, чтобы обжиться в "Сити", но сейчас он постепенно набирает форму, которая сделала его одним из самых захватывающих подписаний прошлого лета. Он с трудом мог выйти в основе после транфсера в "Ман Сити", но сейчас он один из ключевых компонентов "Сити" в передней линии».