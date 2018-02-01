Манчини — кандидат на пост тренера сборной Италии

Помощник комиссара Итальянской федерации футбола (FIGC)сообщил, что организация рассматривает главного тренера «Зенита»в качестве кандидата на пост наставника сборной Италии.

Манчини не видит причин для ухода из «Зенита»

Ранее 53-летний специалист заявил, что для него было бы честью возглавить национальную команду Италии.

«Мы должны в скором времени начать переговоры. Не торопимся, но хотелось бы закрыть этот вопрос как можно быстрее.

Многие имена кандидатов вы уже слышали. Некоторые провели со мной много матчей во время карьеры игрока.

Манчини — один из них. Что касается Конте, то он сотворил чудо на прошлом Евро», — приводит Football Italia слова Костакурты.

Напомним, Манчини возглавил «Зенит» 1 июня 2017 года, подписав контракт на 3 сезона с возможностью продления еще на 2.