Манчини не видит причин для ухода из «Зенита»

Главный тренер «Зенита»сообщил, что не покинет клуб из Санкт-Петербурга.

Ранее 53-летний специалист заявил, что для него было бы честью возглавить сборную Италии.

«Могу сказать болельщикам, что я здесь и никуда уходить не собираюсь. Слухи всегда бывают в футболе, это неизбежно. Нужно воспринимать их как абсолютно нормальное явление. Мы занимаемся в "Зените" очень масштабным проектом. Мы перестраиваем команду. Мы делаем очень сильную и крепкую команду. Вообще не вижу причин уходить. Занимаюсь большим проектом в "Зените", — цитирует Манчини сайт клуба.

Манчини возглавил "Зенит" летом 2016 года, подписав контракт до 30 июня 2020 года. Под руководством итальянца "сине-бело-голубые" набрали после 20 туров РФПЛ 37 очков и занимают второе место, отставая от лидирующего "Локомотива" на восемь баллов.