ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Манчини не видит причин для ухода из «Зенита»

    Зенит РФПЛ Футбол России Сборная Италии Футбол Италии Календарь РФПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Роберто Манчини
    На фото:Роберто Манчини
    Онлайн: Жеребьёвка Лиги нацийЗавершен
    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини сообщил, что не покинет клуб из Санкт-Петербурга.

    Ранее 53-летний специалист заявил, что для него было бы честью возглавить сборную Италии.

    «Могу сказать болельщикам, что я здесь и никуда уходить не собираюсь. Слухи всегда бывают в футболе, это неизбежно. Нужно воспринимать их как абсолютно нормальное явление. Мы занимаемся в "Зените" очень масштабным проектом. Мы перестраиваем команду. Мы делаем очень сильную и крепкую команду. Вообще не вижу причин уходить. Занимаюсь большим проектом в "Зените", — цитирует Манчини сайт клуба.

    Манчини возглавил "Зенит" летом 2016 года, подписав контракт до 30 июня 2020 года. Под руководством итальянца "сине-бело-голубые" набрали после 20 туров РФПЛ 37 очков и занимают второе место, отставая от лидирующего "Локомотива" на восемь баллов.

    Теперь на очереди чехи«Зенит» — «Славия» Прага. Прогноз и ставки на товарищеский матч по футболу 23 января
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • «Спартак»: без новичков и с потерями
  • Последние трансферные слухи о московском «Спартаке»
    •
  • УЕФА снова пытается спасти футбол
  • Грядут очередные инициативы УЕФА по регулированию финансовой жизни клубов
    •
  • 26/01
    • Профсоюз: Попытка представить Погребняка нарушителем дисциплины притянута за уши
  • 26/01
    • В «Динамо» рассказали, почему расторгли контракт с Погребняком
  • 26/01
    • «Спартак» отказался покупать Ляича за 20 млн евро
  • 26/01
    • Манчини заявил, что прислушается к Путину
  • 26/01
    • Анюков и Кержаков полетят с «Зенитом-2» на сбор в Турцию, Дзюба – нет
  • 26/01
    • Аршавин: Между Россией и Англией в смысле футбола – пропасть
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Игорь Акинфеев пропустил от Ирвинга Лосано, зато наказал его за смелостьТри лузера КК-2017: от Акинфеева до судейГлавные неудачники завершившегося в России турнираЗлатан ИбрагимовичЧем занят шведский лев?Рассказываем, как проходит реабилитация Златана ИбрагимовичаДиего Симеоне будет крайне сложно снова преуспеть с «Атлетико»«Атлетико»: закат эпохиКак оценивать сезон «Атлетико», и каковы перспективы клуба?Фрагмент матча«Ты много говоришь, но мало двигаешься». Страсти в МанчестереМанчестерское дерби на «Олд Траффорд» закончилось дракойАлександр КержаковОстался непревзойдённымАлександр Кержаков завершил карьеру. Каким мы его запомним?Мирча Луческу«В России лучше молчать». Луческу рассказал всю правдуЛучшие фрагменты яркого интервью с Мирчей ЛуческуКриштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФАПрезентация новой формыНовое платье королейИзучаем новую форму «Спартака» на сезон 2017/18Криштиану Роналду и Криштиану-младшийМногодетный отецВ семье Криштиану Роналду прибавление — опять
    Подробный разбор
  • Зидан подводит себя к отставке
  • Реакция прессы на матч «Реал» — «Леганес»
    •
  • УЕФА снова пытается спасти футбол
  • Грядут очередные инициативы УЕФА по регулированию финансовой жизни клубов
    •
  • «Спартак»: без новичков и с потерями
  • Последние трансферные слухи о московском «Спартаке»
    •
  • Турция нам по силам, со шведами будет сложнее
  • Реакция прессы на результаты жеребьевки Лиги Наций
    •
  • Гвардиола в шаге от первого трофея в Англии
  • Реакция прессы на матч «Бристоль Сити» — «МанСити»
    •
  • Обмен Санчеса на Мхитаряна: «МЮ» добился большего
  • Реакция на громкую сделку
    • Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Ковач против Хеккинга
  • Прогнозы и ставки на футбол 26 января
  • 10,32
    •
  • Пропустит ли «Лестер» в Питерборо?
  • «Питерборо» — «Лестер». Прогноз и ставки на Кубок Англии по футболу 27 января
  • 2,25
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 13:51
    • В ходе второго этапа продажи билетов на ЧМ-2018 подано более 4 млн заявок
  • 13:36
    • Аршавин: Между Россией и Англией в смысле футбола – пропасть
  • 13:35
    • «Тосно» проявляет интерес к Погребняку
  • 13:26
    • Экс-игрок «Локомотива» и «Урала» перешел в «Балтику»
  • 13:11
    • Венгер не намерен продавать Жиру
  • 12:46
    • ЦСКА отправился на второй сбор
  • 12:29
    • Буффон: Или «Ювентус», или ничего
  • Когда придут победы?
  • «Локомотив» — «Эстерсунд». Прогноз и ставки на товарищеский матч по футболу 27 января
    • 1,70Завтра в 14:00
  • 11:40
    • Профсоюз: Попытка представить Погребняка нарушителем дисциплины притянута за уши
  • 11:30
    • Сборная Испании может провести товарищеский матч с Тунисом в Краснодаре
  • 11:19
    • Моуринью: Санчес мог бы стоить 100-150 миллионов фунтов
  • 10:59
    • «Спартак» отказался покупать Ляича за 20 млн евро
  • 10:37
    • Анюков и Кержаков полетят с «Зенитом-2» на сбор в Турцию, Дзюба – нет
  • 10:27
    • Манчини заявил, что прислушается к Путину
  • 08:59
    • Дани Алвес дисквалифицирован на три матча
  • Страшная «мстя»
  • «Бавария» — «Хоффенхайм». Прогноз и ставки на матч 20-го тура чемпионата Германии по футболу 27 января
    • 1,98Завтра в 17:30
  • Помешают ли травмы выиграть «Ювентусу»?
  • «Кьево» — «Ювентус». Прогноз и ставки на матч 22-го тура чемпионата Италии по футболу 27 января
    • 2,11Завтра в 22:45
  • Прервется ли выездная «сухость» «басков»?
  • «Вильярреал» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки на матч 21-го тура чемпионата Испании по футболу 27 января
    • 1,65Завтра в 22:45
  • Проблема нервов или «железный верняк»
  • «Валенсия» — «Реал Мадрид». Прогноз и ставки на центральный матч 21-го тура испанской Примеры 27 января
    • 3,00Завтра в 18:15
  • Повторенье – мать мученья
  • «Депортиво» — «Леванте». Прогноз и ставки на матч 21-го тура испанской Ла-Лиги 27 января
    • 3,45Завтра в 15:00
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус