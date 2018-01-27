«Малага» и «Жирона» голов не забили

Встреча, которая прошла на стадионе «Ла-Росаледа», завершилась со счетом 0:0.
«Анчоусы» доигрывали встречу в меньшинстве, поскольку на 78-й минуте Гонсало Чори Кастро получил вторую желтую карточку.
«Малага» осталась на последнем месте в турнирной таблице (13 очков), «Жирона» идет девятой (28 очков).
Чемпионат Испании. 21-й тур
«Малага» — «Жирона» — 0:0 (0:0)
«Малага»: Роберто, Эрнандес, Рикка, Росалес, Микел, Ресио, Итурра, Гонсалес, Кеко (Саму, 73), Чори Кастро, Бастон (Эн-Несири, 60).«Жирона»: Буну, Эспиноса, Муньеса, Мохика, Рамальо, Порту (Олунга, 83), Понс, Гарсия, Гранель (Луис, 88), Маффео, Стуани.Предупреждения: Рамальо (34), Чори Кастро (67).Удаление: Чори Кастро (78).