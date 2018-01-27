«Малага» и «Жирона» голов не забили

«Малага» осталась на последнем месте в турнирной таблице (13 очков), «Жирона» идет девятой (28 очков).

«Анчоусы» доигрывали встречу в меньшинстве, поскольку на 78-й минуте Гонсало Чори Кастро получил вторую желтую карточку.

Встреча, которая прошла на стадионе «Ла-Росаледа», завершилась со счетом 0:0.

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