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    «Тосно» подписал контракт с бразильцем

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    Рикардиньо
    На фото:Рикардиньо
    «Тосно» подписал контракт с бывшим полузащитником «Црвены Звезды» Рикардиньо, информирует пресс-служба российского клуба. Контракт рассчитан на полтора года.

    Свою игровую карьеру 28-летний Рикардиньо начал на родине, выступая за бразильский клуб «Санту-Андре». В феврале 2011 года он перешёл на правах аренды в польский «Гурник», а летом стал выступать за «Вислу». В июле 2012 года подписал контракт с гданьской «Лехией».

    Летом 2013 года Рикардиньо подписал контракт с молдавским «Шерифом», в составе которого выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Молдавии, а также стал участником Лиги Европы. В 2015 году бразилец был признан лучшим нападающим чемпионата Молдавии.

    В 2016 году Рикардиньо провёл несколько матчей за иранский клуб «Шарджа», а затем возвратился в «Шериф» и вновь сделал «дубль», выиграв чемпионат и Кубок страны и став лучшим бомбардиром чемпионата Молдавии. Во второй половине прошлого года хавбек выступал за «Црвену Звезду».

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