ЦСКА в ожидании зимнего усиления

В Новый год — с новым именем

Новый стадион армейского клуба, введенный в эксплуатацию еще в 2016 году, перед новым 2018 годом официально получил название «ВЭБ Арена», а на верхушку башни стадиона была водружена соответствующая вывеска. Согласно контракту, арена будет носить это название на протяжении десяти лет.

В конце декабря на «ВЭБ Арене» была проведена реновация (замена верхнего слоя) газона. К ответному матчу 1/16 финала Лиги Европы с «Црвеной Звездой» в феврале армейцев будет ждать новый газон.

На #ВЭБАрена проведена реновация газона. После замены верхнего слоя футбольное поле должно быть полностью готово к 21 февраля, когда армейцы примут Црвену Звезду в рамках Лиги Европы https://t.co/zkdOrWRdoO #ЦСКА pic.twitter.com/hlQlGaD4Ic — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 19 декабря 2017 г.

Впрочем, реновация газона не помешала проведению на стадионе экскурсий для болельщиков, новогодней елки для детей и учений МТС в рамках подготовки к ЧМ-2018.

Допинговый скандал?

В новом году — новый «Ростов» Как проводит зимний перерыв и готовится к весенней части сезона донской клуб Накануне нового года армейцы получили неприятные новости от Международной федерации футбола.

ФИФА запросила у РУСАДА подробную информацию по 19 допинг-пробам игроков РФПЛ, выступавших в лиге в промежутке с 2012 по 2013 годы.

В настоящий момент известен лишь неполный список футболистов, которых ФИФА подозревает в применении допинга. В него вошли в основном игроки ЦСКА – Марио Фернандес, Сергей Игнашевич, Сергей Чепчугов и японец Кейсуке Хонда.

Помимо армейцев в списке Роман Шишкин, Петр Немов, Владимир Габулов и еще один легионер – Благой Георгиев. Самая непростая ситуация по допингу – у Сергея Игнашевича. В списке подозреваемых он уже во второй раз.

По каким именно критериям игроки показались специалистам из ФИФА подозрительными, не уточняется.

Нас не догонят. «Локомотив» наращивает обороты О главных новостях московского клуба в межсезонье Ранее РФС сообщил, что представители медицинских штабов ряда клубов будут приглашены для дачи подробных разъяснений комиссии союза, которая должна предоставить объяснения ФИФА. Как следует из сообщения РФС, информация об указанных допинг-пробах также будет направлена в Следственный комитет РФ.

Сохранить костяк

Проблемы армейцев с составом и длиной скамейки давно уже стали вещью привычной и незыблемой — они были, есть, и наверняка будут.

Тем не менее наставник ЦСКА Виктор Гончаренко в своем новогоднем ролике попросил у Евгения Гинера и Дедушки Мороза — нападающего. Увидим, был ли белорусский специалист хорошим мальчиком в прошедшем году.

Но прежде чем делать покупки, армейцам нужно было сохранить существующую обойму. До сих пор неясно, останется ли в команде Александр Головин — интерес со стороны «Челси», «Арсенала» и «Боруссии» не был подкреплен соответствующим предложением.

Сам игрок впрочем не теряет надежды в зимнее трансферное окно перебраться в Европу. Может быть виновата дедовщина?

Публикация от PFC CSKA Moscow (@pfc_cska_official) Дек 26, 2017 at 10:34 PST

Кроме Головина, ЦСКА хочет пролонгировать соглашения с защитниками Сергеем Игнашевичем, Василием и Алексеем Березуцкими, Георгием Щенниковым, полузащитниками Георгием Милановым, Бибрасом Натхо и Понтусом Вернблумом.

Успеть за уходящим поездом. Зима «Зенита» Все о подготовке «Зенита» к весенней части сезона Обсуждения новых контрактов, по словам гендиректора клуба Романа Бабаева, будут на сборах. Возможно, армейцам стоит поторопиться. Уже появилась информация, что «Эвертон» может предложить ЦСКА за трансфер Понтуса Вернблума 11 миллионов фунтов стерлингов.

Давно переставший попадать в состав ЦСКА нападающий Аарон Оланаре, между тем, не хочет меня команду — его вполне устраивает зарплата столичного клуба. А учитывая его статистику, вряд ли ЦСКА получит какие-то интересные предложения по его поводу.

Будут ли трансферы?

Что касается трансферных слухов, армейцам приписывали интерес к молодому хавбеку «Фулхэма» Олувасейи Оджо, который обойдется ЦСКА в 5 млн евро.

20-ти летний англичанин нигерийского происхождения за свою клубную карьеру забил 36 голов, но в «Фулхэме» пока не удалось отличиться.

Трансферный дайджест. 26 декабря — 8 января От кого отказался «Ливерпуль», за кем следит «Спартак», кому нужен вингер «Реала» и другие трансферные новости последних дней Еще одной возможной трансферной целью ЦСКА может стать полузащитник «Зенита» Олег Шатов, который при Роберто Манчини выпал из обоймы и перед ЧМ-2018 нуждается в игровой практике.

В новогодние дни появилась информация о возобновившемся интересе ЦСКА к полузащитнику «Флуминенсе» Венделу Вале, но 20-летнего бразильца перехватил лиссабонский «Спортинг», сразу прописавший ему в контракт 40 миллионов евро отступных.

Заговорили и о возможном возвращении в ЦСКА нападающего Ахмеда Мусы — армейский клуб верен своим традициям. В «Лестере» готовы расстаться с 25-летним нигерийцем, но еще не решили, отдать ли форварда в аренду или отпустить насовсем.

ЦСКА предлагает «Лестеру» вариант с арендой Мусы на полгода, в то время как несколько клубов готовы выкупить трансфер африканского нападающего, в частности — турецкий «Бураспор».

Жаркая зима «Спартака» Как действующий чемпион России проводит зимний перерыв и готовится к весенней части сезона По информации загребской прессы, ЦСКА проявляет интерес к 19-летнему опорному полузащитнику хорватской «Славен Белупо» Кристиану Бистровичу. По информации источника, переход хавбека может быть официально оформлен уже в январе.

Контракт игрока со «Славеном» рассчитан до лета 2021 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 250 тысяч евро.

Во время зимних тренировочных сборов ЦСКА в команде пройдет просмотр защитник украинской «Зирки» Сесе Пепе. 21-летний футболист ранее выступал за молодёжные команды «Марселя» и ПСЖ, а также вызывался в юношескую сборную Франции.

Помощник для Гончаренко

Если говорить о свершившихся трансферах, то это трансферы тренерские. Белорусский специалист Александр Ермакович вошел в тренерский штаб Виктора Гончаренко в ЦСКА.

Ермакович с 2009 года входил в тренерский штаб Гончаренко в БАТЭ, а в 2013-м возглавил команду. В минувшем сезоне под руководством Ермаковича борисовчане выиграли чемпионат Беларуси и попали в групповой раунд Лиги Европы.

Анатолий Капский Председатель правления БАТЭ Для меня очень важно было узнать, где будет работать в дальнейшем Ермакович. Не скрою, что Гончаренко всегда хотел сделать его своим помощником в ЦСКА. Летом, еще до старта еврокубковой кампании, Гончаренко мне об этом напоминал. И когда я сегодня узнал, что Ермакович будет востребован, у меня отлегло на душе. Потому что Беларуси нельзя терять такого сильного тренера.

Сборы

Пляжная география звезд РФПЛ Особенности национального отдыха российских футболистов в нашем обзоре инстаграмов После дерби со «Спартаком» в рамках 20-го тура красно-синие ушли в отпуск, который продлится почти месяц.

Вновь команда соберётся 10 января: на этот день намечен вылет в Испанию и первая тренировка.

Все три сбора красно-синие проведут в Кампоаморе. Первый завершится 22 января, в его рамках пройдут две товарищеские игры.

Основная обойма соберется в Кампоаморе в полном составе, включая и футболистов, пропустивших заключительные матчи из-за травм.

Врачи команды на месте оценят состояние Георгия Щенникова, Георгия Миланова и Алексея Березуцкого, после чего будет понятно, по какой программе каждый из них отработает первый сбор.

Второй сбор с тремя товарищескими матчами пройдёт с 26-го января по 6 февраля, третий — с 8-го февраля по 19 февраля.

С третьего сбора команда отправится в Белград на матч 1/16 финала Лиги Европы с «Црвеной Звездой», который назначен на 13 февраля, откуда вернётся обратно в Кампоамор. Отметим, что по решению УЕФА матч пройдёт без зрителей.

Что касается молодежной команды, то из отпуска красно-синие юниоры выйдут 6 января и пройдут в Москве медицинское обследование.

С 8-го по 14 января команда будет тренироваться на базе в Ватутинках, после чего отправится в Турцию.

Первый турецкий сбор пройдёт с 16-го по 30 января, второй — со 2-го по 16 февраля. После этого армейцы продолжат подготовку к весенней стадии молодёжного первенства в Москве.