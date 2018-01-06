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    В новом году — новый «Ростов»

    Как проводит зимний перерыв и готовится к весенней части сезона донской клуб

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    Валерий Карпин
    Валерий Карпин
    Российский футбол ушел на зимний перерыв, но отдыхать по отпускам игрокам клубов РФПЛ осталось недолго — скоро начнется подготовка к весенней части сезона.

    Новый тренер

    Накануне нового года «Ростов» остался без главного тренера. После удачного начала сезона донская команда не могла победить в течение трёх месяцев, в результате чего Леонид Кучук 6 декабря покинул клуб по обоюдному соглашению сторон.

    К последнему туру перед зимним перерывом «Ростов» готовил помощник бывшего наставника Курбана Бердыева — Дмитрий Кириченко, матч с «Уфой» закончился победой — 1:0.

    Многие, в том числе болельщики «Ростова» и сам Кириченко ожидали, что он перестанет быть помощником или исполняющим обязанности и возглавит «Ростов» в качестве полноценного главного тренера, тем более руководство клуба намекало на такое развитие событий.

    Но новый президент «Ростова» Арташес Арутюнянц сделал неожиданный ход, пригласив экс-наставника «Спартака» Валерия Карпина, вернувшегося к тренерской профессии после ухода с ТВ.

    Карпин стал главным тренером «Ростова» Экс-наставник «Спартака» сменил Леонида Кучука у руля донской команды Что касается Кириченко — дело кончилось небольшим скандалом: руководство клуба заявило, что специалист не вышел на связь, потому и не возглавил команду.

    Кириченко опроверг эту информацию, Курбан Бердыев заступился за «Ростов», «Ростов» в завуалированной форме извинился перед Кириченко... В итоге у всех остался неприятный осадок.

    Новый тренерский штаб

    Кроме Валерия Карпина, который с энтузиазмом начал подготовку ко второй части сезона, собрав свой тренерский штаб.

    Старший тренер молодёжного состава дончан Александр Маслов перейдёт на должность старшого тренера основной команды, а его старую должность займет Михаил Осинов, который с 2001 по 2009 год выступал за «Ростов», а с 2004 по 2009 год был бессменным капитаном команды.

    Скучно не будет Оцениваем перспективы Валерия Карпина на посту наставника «Ростова» Также в тренерский штаб Карпина войдут тренер вратарей Александр Гутеев, тренер по физической подготовке Луис Касайс Мартинес, тренер-аналитик Джонатан Альба Кавельо и физиотерапевт-реабилитолог Рауль Альварес Канле.

    Не очень новые спонсоры и старые проблемы

    Накануне католического Рождества стало известно, что титульным спонсором футбольного клуба «Ростов» стала компания «ТНС энерго Ростов-на-Дону», которая уже была спонсором клуба с 2015 по 2017 годы.

    Ранее с намерением финансировать «Ростов» выступал Промсвязьбанк, однако 15 декабря ЦБ объявил о санации банка.

    Контракт между «Ростовом» и «ТНС энерго» будет действовать с 1 марта по 31 мая 2018 года, в течение этого времени «Ростов» проведет 10 матчей.

    Стоимость соглашения составит 101,695 млн рублей, из них будет выплачено 18,3 млн рублей в качестве НДС. Оплата будет осуществлена до 31 марта 2018 года.

    Вместе с обычным спонсорским пакетом «ТНС энерго» получит первоочередное право на спонсорский контракт на сезон 2018/19.

    Что касается старых финансовых проблем, то они никуда не делись — по словам бывшего голкипер «Ростова» Сослана Джанаева, клуб остался должен многим игрокам серьезные суммы.

    К тому же в декабре НКО «Фонд поддержки игровых видов спорта в Ростовской области» подал в Арбитражный суд региона два иска к футбольному клубу «Ростов».

    Заявление о взыскании с «Ростова» 86,6 миллионов рублей будет рассмотрено 22 января, а иск о взыскании с ответчика 166,7 миллионов рублей – 29 января.

    По появившейся в СМИ информации, «Ростов» получил иски из-за старых долгов перед бизнесменом Иваном Саввиди, который в 2015 и 2016 году «безвозмездно» вкладывал деньги в клуб, а в марте 2016 года принадлежащая ему «Группа Агроком» стал генеральным спонсором южан.

    Однако летом 2016 года Саввиди вступил в конфликт с главным тренером «Ростова» Курбаном Бердыевым и прекратил выплачивать средства команде.

    А теперь настало время платить по счетам — деньги, как оказалось вкладывались не «безвозмездно» — согласно договору, НКО «Фонд поддержки игровых видов спорта в Ростовской области» закрывал долги «Ростова» перед Саввиди, но от клуба денег так и не получил.

    Новые задачи

    Губернатор Ростовской области Василий Голубев, комментируя назначение Валерия Карпина на пост главного тренера «Ростова», заявил, что перед специалистом будет стоять задача перестроить донской коллектив, превратив его в клуб, претендующий на высокие места.

    Появился новый тренер – Карпин. Надеюсь, он подкорректирует ситуацию. Мы десятые сегодня пока [в премьер-лиге] после определенных заметных успехов пару лет назад – в 2014 году в Кубке России, игры в Лиге чемпионов. Мы сейчас ставим задачу сформировать, образно говоря, новый клуб и претендовать на самые высокие места
    Голубев также отметил, что надеется на приобретение новых футболистов во время зимнего трансферного окна. «Надеюсь, это тоже повлияет на ситуацию», – сказал губернатор.

    Поддержал его и президент клуба Арташес Арутюнянц, более широко раскрывший тему «нового клуба».

    Арташес Арутюнянц
    Президент «Ростова»
    Задачи следующие: создание боеспособной команды, которая сможет бороться за места для участия в еврокубках, стабилизация финансовой деятельности, закрытие реальных долгов, формирование понятного и прозрачного бюджета, выработка устойчивой финансовой модели. Мы нацелены на то, чтобы оптимизировать финансовую составляющую клуба и перейти на бюджет развития, мы уже разрабатываем стратегию развития клуба на 5 лет. Среди задач также – поиск спонсоров и инвесторов, готовых вкладывать в клуб, развитие ДЮК, подготовка молодых футболистов, популяризация футбола и ФК «Ростов», работа с болельщиками. Мы планируем развивать инфраструктуру клуба, строить базу, открывать интернет-магазин, развивать собственную розничную сеть по продаже атрибутики – и это еще далеко не полный перечень задач на 2018 год.

    Новые трансферы?

    Несмотря на намеки губернатора, зимняя трансферная кампания «Ростова» началась с того, что клуб продлил контракт с одним из двух оставшихся лидеров и ветеранов — Александром Гацканом, который защищает цвета ростовчан с 2008 года.

    Прежнее соглашение Гацкана с клубом истекало летом 2018 года, но было продлено до лета 2019 года. 33-летний хавбек в этом сезоне стал автором двух голов в 17 матчах чемпионата России.

    Нападающий сборной Исландии перешел в «Ростов» Бьорн Сигурдарсон подписал контракт с «желто-синими» Первым зимним трансфером «Ростова» стал нападающий сборной Исландии и норвежского «Мельде» Бьорн Сигурдарсон. Контракт с 26-летним футболистом рассчитан на 3,5 года с опцией продления еще на один год.

    Также «Ростову» приписывали интерес к двум полузащитникам белградского «Партизана» — бразильцу Эвертону Луису и сербу Марко Евтовичу, который в свое время не прошел просмотр в «Динамо».

    Что касается возможных уходов, то клуб может покинуть полузащитник Хосимар Кинтеро, находящийся в донском клубе в аренде из молодежки «Челси».

    За «Ростов» 20-летний эквадорец в первой половине сезона РФПЛ не провел ни одного матча, выступая за молодежную команду ростовчан и теперь может продолжить карьеру в Румынии — в его услугах заинтересован клуб «КСМС Яссы».

    Работа по трансферам ведётся непрерывно с лета, нам необходимо усиление с прицелом на сезон 2018/2019. Мы понимаем для себя, кого мы хотим видеть в нашей команде. Уже было проведено много встреч, ведутся переговоры. Мы уделяем этому процессу первоочередную роль, объясняем своё видение развития клуба, в какой футбол мы собираемся играть и преимущества перехода данного игрока в ФК «Ростов». Нас интересуют качественные футболисты, которые смогут усилить нас сегодня, при этом они должны подходить нам еще и по психологии, для команды — это важно. В поле нашего внимания и молодые перспективные игроки, которые в ближайшем будущем смогут стать игроками основного состава. Так что занимаемся, договариваемся — надеюсь, новички будут.
    Арташес Арутюнянц

    Сборы

    10 января желто-синие соберутся после отпуска и пройдут медицинское обследование в одной из клиник Москвы, после чего команда проведет три зимних сбора:

    1 сбор. Турция (Белек) – с 11 по 23 января;
    2 сбор. Турция (Белек) – с 27 января по 9 февраля;
    3 сбор. Испания (Малага) – с 13 по 24 февраля.

    Убийственный календарь «Ростова»

    21 тур. «Краснодар» – «Ростов» — 3 марта
    22 тур. «Ростов» – «Зенит» — 11 марта
    23 тур. «Арсенал» – «Ростов» — 17 марта
    24 тур. «Ростов» – ЦСКА — 1 апреля
    25 тур. «Локомотив» – «Ростов» — 8 апреля
    26 тур. «Ростов» – СКА — 15 апреля
    27 тур. «Рубин» – «Ростов» — 22 апреля
    28 тур. «Ростов» – «Тосно» — 29 апреля
    29 тур. «Спартак» – «Ростов» — 6 мая
    30 тур. «Ростов» – «Урал» — 13 мая

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