В новом году — новый «Ростов»

Новый тренер

Накануне нового года «Ростов» остался без главного тренера. После удачного начала сезона донская команда не могла победить в течение трёх месяцев, в результате чего Леонид Кучук 6 декабря покинул клуб по обоюдному соглашению сторон.

К последнему туру перед зимним перерывом «Ростов» готовил помощник бывшего наставника Курбана Бердыева — Дмитрий Кириченко, матч с «Уфой» закончился победой — 1:0.

Многие, в том числе болельщики «Ростова» и сам Кириченко ожидали, что он перестанет быть помощником или исполняющим обязанности и возглавит «Ростов» в качестве полноценного главного тренера, тем более руководство клуба намекало на такое развитие событий.

Но новый президент «Ростова» Арташес Арутюнянц сделал неожиданный ход, пригласив экс-наставника «Спартака» Валерия Карпина, вернувшегося к тренерской профессии после ухода с ТВ.

Карпин стал главным тренером «Ростова» Экс-наставник «Спартака» сменил Леонида Кучука у руля донской команды Что касается Кириченко — дело кончилось небольшим скандалом: руководство клуба заявило, что специалист не вышел на связь, потому и не возглавил команду.

Кириченко опроверг эту информацию, Курбан Бердыев заступился за «Ростов», «Ростов» в завуалированной форме извинился перед Кириченко... В итоге у всех остался неприятный осадок.

Новый тренерский штаб

Кроме Валерия Карпина, который с энтузиазмом начал подготовку ко второй части сезона, собрав свой тренерский штаб.

Старший тренер молодёжного состава дончан Александр Маслов перейдёт на должность старшого тренера основной команды, а его старую должность займет Михаил Осинов, который с 2001 по 2009 год выступал за «Ростов», а с 2004 по 2009 год был бессменным капитаном команды.

Скучно не будет Оцениваем перспективы Валерия Карпина на посту наставника «Ростова» Также в тренерский штаб Карпина войдут тренер вратарей Александр Гутеев, тренер по физической подготовке Луис Касайс Мартинес, тренер-аналитик Джонатан Альба Кавельо и физиотерапевт-реабилитолог Рауль Альварес Канле.

Не очень новые спонсоры и старые проблемы

Накануне католического Рождества стало известно, что титульным спонсором футбольного клуба «Ростов» стала компания «ТНС энерго Ростов-на-Дону», которая уже была спонсором клуба с 2015 по 2017 годы.

Ранее с намерением финансировать «Ростов» выступал Промсвязьбанк, однако 15 декабря ЦБ объявил о санации банка.

Контракт между «Ростовом» и «ТНС энерго» будет действовать с 1 марта по 31 мая 2018 года, в течение этого времени «Ростов» проведет 10 матчей.

Стоимость соглашения составит 101,695 млн рублей, из них будет выплачено 18,3 млн рублей в качестве НДС. Оплата будет осуществлена до 31 марта 2018 года.

Вместе с обычным спонсорским пакетом «ТНС энерго» получит первоочередное право на спонсорский контракт на сезон 2018/19.

Что касается старых финансовых проблем, то они никуда не делись — по словам бывшего голкипер «Ростова» Сослана Джанаева, клуб остался должен многим игрокам серьезные суммы.

К тому же в декабре НКО «Фонд поддержки игровых видов спорта в Ростовской области» подал в Арбитражный суд региона два иска к футбольному клубу «Ростов».

Заявление о взыскании с «Ростова» 86,6 миллионов рублей будет рассмотрено 22 января, а иск о взыскании с ответчика 166,7 миллионов рублей – 29 января.

По появившейся в СМИ информации, «Ростов» получил иски из-за старых долгов перед бизнесменом Иваном Саввиди, который в 2015 и 2016 году «безвозмездно» вкладывал деньги в клуб, а в марте 2016 года принадлежащая ему «Группа Агроком» стал генеральным спонсором южан.

Однако летом 2016 года Саввиди вступил в конфликт с главным тренером «Ростова» Курбаном Бердыевым и прекратил выплачивать средства команде.

А теперь настало время платить по счетам — деньги, как оказалось вкладывались не «безвозмездно» — согласно договору, НКО «Фонд поддержки игровых видов спорта в Ростовской области» закрывал долги «Ростова» перед Саввиди, но от клуба денег так и не получил.

Новые задачи

Губернатор Ростовской области Василий Голубев, комментируя назначение Валерия Карпина на пост главного тренера «Ростова», заявил, что перед специалистом будет стоять задача перестроить донской коллектив, превратив его в клуб, претендующий на высокие места.

Появился новый тренер – Карпин. Надеюсь, он подкорректирует ситуацию. Мы десятые сегодня пока [в премьер-лиге] после определенных заметных успехов пару лет назад – в 2014 году в Кубке России, игры в Лиге чемпионов. Мы сейчас ставим задачу сформировать, образно говоря, новый клуб и претендовать на самые высокие места

Голубев также отметил, что надеется на приобретение новых футболистов во время зимнего трансферного окна. «Надеюсь, это тоже повлияет на ситуацию», – сказал губернатор.

Поддержал его и президент клуба Арташес Арутюнянц, более широко раскрывший тему «нового клуба».

Арташес Арутюнянц Президент «Ростова» Задачи следующие: создание боеспособной команды, которая сможет бороться за места для участия в еврокубках, стабилизация финансовой деятельности, закрытие реальных долгов, формирование понятного и прозрачного бюджета, выработка устойчивой финансовой модели. Мы нацелены на то, чтобы оптимизировать финансовую составляющую клуба и перейти на бюджет развития, мы уже разрабатываем стратегию развития клуба на 5 лет. Среди задач также – поиск спонсоров и инвесторов, готовых вкладывать в клуб, развитие ДЮК, подготовка молодых футболистов, популяризация футбола и ФК «Ростов», работа с болельщиками. Мы планируем развивать инфраструктуру клуба, строить базу, открывать интернет-магазин, развивать собственную розничную сеть по продаже атрибутики – и это еще далеко не полный перечень задач на 2018 год.

Новые трансферы?

Несмотря на намеки губернатора, зимняя трансферная кампания «Ростова» началась с того, что клуб продлил контракт с одним из двух оставшихся лидеров и ветеранов — Александром Гацканом, который защищает цвета ростовчан с 2008 года.

Прежнее соглашение Гацкана с клубом истекало летом 2018 года, но было продлено до лета 2019 года. 33-летний хавбек в этом сезоне стал автором двух голов в 17 матчах чемпионата России.

Нападающий сборной Исландии перешел в «Ростов» Бьорн Сигурдарсон подписал контракт с «желто-синими» Первым зимним трансфером «Ростова» стал нападающий сборной Исландии и норвежского «Мельде» Бьорн Сигурдарсон. Контракт с 26-летним футболистом рассчитан на 3,5 года с опцией продления еще на один год.

Также «Ростову» приписывали интерес к двум полузащитникам белградского «Партизана» — бразильцу Эвертону Луису и сербу Марко Евтовичу, который в свое время не прошел просмотр в «Динамо».

Что касается возможных уходов, то клуб может покинуть полузащитник Хосимар Кинтеро, находящийся в донском клубе в аренде из молодежки «Челси».

За «Ростов» 20-летний эквадорец в первой половине сезона РФПЛ не провел ни одного матча, выступая за молодежную команду ростовчан и теперь может продолжить карьеру в Румынии — в его услугах заинтересован клуб «КСМС Яссы».

Работа по трансферам ведётся непрерывно с лета, нам необходимо усиление с прицелом на сезон 2018/2019. Мы понимаем для себя, кого мы хотим видеть в нашей команде. Уже было проведено много встреч, ведутся переговоры. Мы уделяем этому процессу первоочередную роль, объясняем своё видение развития клуба, в какой футбол мы собираемся играть и преимущества перехода данного игрока в ФК «Ростов». Нас интересуют качественные футболисты, которые смогут усилить нас сегодня, при этом они должны подходить нам еще и по психологии, для команды — это важно. В поле нашего внимания и молодые перспективные игроки, которые в ближайшем будущем смогут стать игроками основного состава. Так что занимаемся, договариваемся — надеюсь, новички будут. Арташес Арутюнянц

Сборы

10 января желто-синие соберутся после отпуска и пройдут медицинское обследование в одной из клиник Москвы, после чего команда проведет три зимних сбора:

1 сбор. Турция (Белек) – с 11 по 23 января;

2 сбор. Турция (Белек) – с 27 января по 9 февраля;

3 сбор. Испания (Малага) – с 13 по 24 февраля.

Убийственный календарь «Ростова»

21 тур. «Краснодар» – «Ростов» — 3 марта

22 тур. «Ростов» – «Зенит» — 11 марта

23 тур. «Арсенал» – «Ростов» — 17 марта

24 тур. «Ростов» – ЦСКА — 1 апреля

25 тур. «Локомотив» – «Ростов» — 8 апреля

26 тур. «Ростов» – СКА — 15 апреля

27 тур. «Рубин» – «Ростов» — 22 апреля

28 тур. «Ростов» – «Тосно» — 29 апреля

29 тур. «Спартак» – «Ростов» — 6 мая

30 тур. «Ростов» – «Урал» — 13 мая