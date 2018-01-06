В новом году — новый «Ростов»

Новый тренер
Накануне нового года «Ростов» остался без главного тренера. После удачного начала сезона донская команда не могла победить в течение трёх месяцев, в результате чего Леонид Кучук 6 декабря покинул клуб по обоюдному соглашению сторон.
К последнему туру перед зимним перерывом «Ростов» готовил помощник бывшего наставника Курбана Бердыева — Дмитрий Кириченко, матч с «Уфой» закончился победой — 1:0.
Многие, в том числе болельщики «Ростова» и сам Кириченко ожидали, что он перестанет быть помощником или исполняющим обязанности и возглавит «Ростов» в качестве полноценного главного тренера, тем более руководство клуба намекало на такое развитие событий.
Но новый президент «Ростова» Арташес Арутюнянц сделал неожиданный ход, пригласив экс-наставника «Спартака» Валерия Карпина, вернувшегося к тренерской профессии после ухода с ТВ.
Карпин стал главным тренером «Ростова» Экс-наставник «Спартака» сменил Леонида Кучука у руля донской команды Что касается Кириченко — дело кончилось небольшим скандалом: руководство клуба заявило, что специалист не вышел на связь, потому и не возглавил команду.
Кириченко опроверг эту информацию, Курбан Бердыев заступился за «Ростов», «Ростов» в завуалированной форме извинился перед Кириченко... В итоге у всех остался неприятный осадок.
Новый тренерский штаб
Кроме Валерия Карпина, который с энтузиазмом начал подготовку ко второй части сезона, собрав свой тренерский штаб.
Старший тренер молодёжного состава дончан Александр Маслов перейдёт на должность старшого тренера основной команды, а его старую должность займет Михаил Осинов, который с 2001 по 2009 год выступал за «Ростов», а с 2004 по 2009 год был бессменным капитаном команды.
Скучно не будет Оцениваем перспективы Валерия Карпина на посту наставника «Ростова» Также в тренерский штаб Карпина войдут тренер вратарей Александр Гутеев, тренер по физической подготовке Луис Касайс Мартинес, тренер-аналитик Джонатан Альба Кавельо и физиотерапевт-реабилитолог Рауль Альварес Канле.
Не очень новые спонсоры и старые проблемы
Накануне католического Рождества стало известно, что титульным спонсором футбольного клуба «Ростов» стала компания «ТНС энерго Ростов-на-Дону», которая уже была спонсором клуба с 2015 по 2017 годы.
Ранее с намерением финансировать «Ростов» выступал Промсвязьбанк, однако 15 декабря ЦБ объявил о санации банка.
Контракт между «Ростовом» и «ТНС энерго» будет действовать с 1 марта по 31 мая 2018 года, в течение этого времени «Ростов» проведет 10 матчей.
Стоимость соглашения составит 101,695 млн рублей, из них будет выплачено 18,3 млн рублей в качестве НДС. Оплата будет осуществлена до 31 марта 2018 года.
Вместе с обычным спонсорским пакетом «ТНС энерго» получит первоочередное право на спонсорский контракт на сезон 2018/19.
Что касается старых финансовых проблем, то они никуда не делись — по словам бывшего голкипер «Ростова» Сослана Джанаева, клуб остался должен многим игрокам серьезные суммы.
К тому же в декабре НКО «Фонд поддержки игровых видов спорта в Ростовской области» подал в Арбитражный суд региона два иска к футбольному клубу «Ростов».
Заявление о взыскании с «Ростова» 86,6 миллионов рублей будет рассмотрено 22 января, а иск о взыскании с ответчика 166,7 миллионов рублей – 29 января.
По появившейся в СМИ информации, «Ростов» получил иски из-за старых долгов перед бизнесменом Иваном Саввиди, который в 2015 и 2016 году «безвозмездно» вкладывал деньги в клуб, а в марте 2016 года принадлежащая ему «Группа Агроком» стал генеральным спонсором южан.
Однако летом 2016 года Саввиди вступил в конфликт с главным тренером «Ростова» Курбаном Бердыевым и прекратил выплачивать средства команде.
А теперь настало время платить по счетам — деньги, как оказалось вкладывались не «безвозмездно» — согласно договору, НКО «Фонд поддержки игровых видов спорта в Ростовской области» закрывал долги «Ростова» перед Саввиди, но от клуба денег так и не получил.
Новые задачи
Губернатор Ростовской области Василий Голубев, комментируя назначение Валерия Карпина на пост главного тренера «Ростова», заявил, что перед специалистом будет стоять задача перестроить донской коллектив, превратив его в клуб, претендующий на высокие места.
Поддержал его и президент клуба Арташес Арутюнянц, более широко раскрывший тему «нового клуба».
Новые трансферы?
Несмотря на намеки губернатора, зимняя трансферная кампания «Ростова» началась с того, что клуб продлил контракт с одним из двух оставшихся лидеров и ветеранов — Александром Гацканом, который защищает цвета ростовчан с 2008 года.
Прежнее соглашение Гацкана с клубом истекало летом 2018 года, но было продлено до лета 2019 года. 33-летний хавбек в этом сезоне стал автором двух голов в 17 матчах чемпионата России.
Нападающий сборной Исландии перешел в «Ростов» Бьорн Сигурдарсон подписал контракт с «желто-синими» Первым зимним трансфером «Ростова» стал нападающий сборной Исландии и норвежского «Мельде» Бьорн Сигурдарсон. Контракт с 26-летним футболистом рассчитан на 3,5 года с опцией продления еще на один год.
Также «Ростову» приписывали интерес к двум полузащитникам белградского «Партизана» — бразильцу Эвертону Луису и сербу Марко Евтовичу, который в свое время не прошел просмотр в «Динамо».
Что касается возможных уходов, то клуб может покинуть полузащитник Хосимар Кинтеро, находящийся в донском клубе в аренде из молодежки «Челси».
За «Ростов» 20-летний эквадорец в первой половине сезона РФПЛ не провел ни одного матча, выступая за молодежную команду ростовчан и теперь может продолжить карьеру в Румынии — в его услугах заинтересован клуб «КСМС Яссы».
Сборы
10 января желто-синие соберутся после отпуска и пройдут медицинское обследование в одной из клиник Москвы, после чего команда проведет три зимних сбора:
1 сбор. Турция (Белек) – с 11 по 23 января;
2 сбор. Турция (Белек) – с 27 января по 9 февраля;
3 сбор. Испания (Малага) – с 13 по 24 февраля.
Убийственный календарь «Ростова»
21 тур. «Краснодар» – «Ростов» — 3 марта
22 тур. «Ростов» – «Зенит» — 11 марта
23 тур. «Арсенал» – «Ростов» — 17 марта
24 тур. «Ростов» – ЦСКА — 1 апреля
25 тур. «Локомотив» – «Ростов» — 8 апреля
26 тур. «Ростов» – СКА — 15 апреля
27 тур. «Рубин» – «Ростов» — 22 апреля
28 тур. «Ростов» – «Тосно» — 29 апреля
29 тур. «Спартак» – «Ростов» — 6 мая
30 тур. «Ростов» – «Урал» — 13 мая