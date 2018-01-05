Нападающий сборной Исландии перешел в «Ростов»

Нападающий сборнойподписал контракт с, информирует пресс-служба клуба. Соглашение с форвардом рассчитано на 3,5 года и включает в себя опцию продления еще на один год.

«Я счастлив подписать контракт с "Ростовом". У меня было несколько предложений по продолжению карьеры, но ключевую роль сыграли переговоры с руководством "Ростова". Мне понравились планы по развитию клуба, отношение людей к делу и те задачи, которые стоят перед нами на ближайшие годы. Я благодарю президента и спортивного директора "Ростова" за приглашение в Россию и обещаю болельщикам, что сделаю все, чтобы наша команда радовала вас победами и красивой игрой», — отметил Бьорн Сигурдарсон.

В сезоне 2017 года исландец забил 16 мячей в 27 матчах чемпионата Норвегии в составе «Молде». За сборную Исландии Сигурдарсон провел девять встреч и отметился одним голом.