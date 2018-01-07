Нас не догонят. «Локомотив» наращивает обороты

Спокойствие на тренерском мостике

Юрий Семин вернулся в «Локомотив» летом 2016 года. Тогда большинство экспертов ожидали от «красно-зеленых» попадания в период стагнации, поскольку не видели в опытном специалисте особых перспектив.

Однако Семин громко ответил критикам, когда сначала завоевал Кубок России, а затем вывел свою родную команду в лидеры РФПЛ.

Чтобы не создавать на 70-летнего наставника дополнительного давления, руководство «Локомотива» приняло решение не вести с ним переговоры о продлении контракта как минимум до весны. Это позволит Семину полностью сосредоточиться на подготовке ко второй части сезона.

Илья Геркус Президент «Локомотива» Мы приняли консолидированное решение – перенести такие вопросы на весну, когда станут более-менее понятны контуры следующего сезона.

Очевидно, что подписание нового договора последует незамедлительно, как только «Локо» станет недосягаемым для конкурентов по турнирной таблице.

Структурные перемены

Если тренерский штаб клуба ожидаемо не претерпел изменений, то структура «Локомотива» во время зимней паузы успела немного измениться.

Пляжная география звезд РФПЛ Особенности национального отдыха российских футболистов в нашем обзоре инстаграмов С целью усовершенствования системы управления и повышения коммерческой эффективности было произведено укрупнение и объединение двух функций – маркетинга и связей с общественностью – и создан Департамент маркетинга и коммуникаций, который возглавил Алексей Смертин, ранее занимавший должность руководителя направления по работе с коммерческими правами клуба.

В новый департамент также попали Дарья Медведева, Павел Кидисюк, Андрей Бодров и Илья Казаков, известной по работе комментатором на телеканале «Матч ТВ».

Новый бюджет, старые цифры

В конце 2017 года успело состояться и собрание совета директоров «Локомотива», на котором одним из главных вопросов стало утверждение бюджета на новый календарный год.

Как известил председатель совета директоров Анатолий Мещеряков бюджет «Локо» останется на том же уровне, что и в прошлом году, и составит 5,5 миллиарда рублей, чего должно хватить для решения поставленных задач.

Анатолий Мещеряков Председатель совета директоров Совет директоров принял бюджет, который по размеру не отличается от бюджета прошлого года. Он составит около 5,5 миллиарда рублей. Все места выше четвертого входят в хороший результат. А вообще задачи у нас следующие: выигрывать каждый ближайший матч, мы с этой задачей работали первую часть сезона и будем продолжать. Для нас самое важное – ближайший матч.

В поисках усиления

Несмотря на большую любовь к стабильности во всем, «Локомотив» все же ведет на работу на трансфером рынке, надеясь найти футболистов, которые могли бы усилить нынешнюю команду.

Жаркая зима «Спартака» Как действующий чемпион России проводит зимний перерыв и готовится к весенней части сезона Среди потенциальных новичков «железнодорожников» в последнее время назывались вингер «Челси» Кенеди, форвард сборной Перу Эдисон Флорес, нападающий «Фламенго» Фелипе Визеу, а также российский игрок атаки Артем Дзюба из «Зенита».

Футбольный комментатор Нобель Арустамян убеждает, что «железнодорожники» делают ставку на игрока, который мог бы сыграть на фланге атаки. По его словам, поиски еще продолжаются, у клуба есть два варианта пути: российский рынок и молодой футболист или иностранный игрок.

Также не исключается вариант покупки центрального хавбека, поскольку будущее Дмитрия Тарасова остается под большим вопросом – летом у него истекает срок действия контракта.

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подтвердил, что этой зимой клубу не обойтись без новичков.

Юрий Семин Главный тренер «Локомотива» Усиление необходимо, конечно. За последний период «Локомотив» покинули 10 человек. Пришло меньшее число игроков, и зарплаты у них тоже меньше. На бюджете это сказалось позитивно, финансовая нагрузка снизилась, ситуация с долгами тоже заметно улучшилась. Если хотим конкурировать с «Зенитом», «Спартаком», «Краснодаром» и другими, разумеется, надо усиливаться. Насколько это получится, не готов ответить. К тому же внутри клуба возникают порой разные мнения по тем или иным кандидатам на усиление. Для меня, допустим, безразлично, из какого клуба приходит футболист, какой он национальности и кто у него агент. Главное, чтобы был сильнее имеющихся в наличии. Других критериев не существует. На деле, однако, не всегда получается именно так.

Президент «Локомотива»призвал не ждать большого количества новобранцев, так как, по его мнению, команде нужны лишь точечные усиления.

Илья Геркус Президент «Локомотива» Сейчас команда представляет собой очень сильный коллектив. Много сильных исполнителей на каждой позиции. Чтобы стать еще лучше, нужно найти исполнителей, которые качественно сильнее тех, кто уже есть. У нас выступают игроки национальных сборных, их много. Нам нужны безусловно сильные варианты, которые примет команда. Просто хорошие футболисты нас не усилят. Мы к весенней части сезона, учитывая запланированную на зиму работу, подойдем составом с большой скамейкой. И усилить команду могут только безусловные звезды. Это штучные варианты. Эта трансферная кампания будет довольно сложной и скромной. Но не видим в этом проблемы. Зимнее окно, как говорят, для тех, кто в отчаянии. Мы не в отчаянии, чувствуем себя более чем комфортно.

Внутрикомандные изменения

Из команды за последнее время никто не ушел, хотя слухи о возможных переменах время от времени обсуждаются в СМИ.

В новом году — новый «Ростов» Как проводит зимний перерыв и готовится к весенней части сезона донской клуб Так, только за последние недели говорилось о возможном уходе Тараса Михалика, Неманьи Пейчиновича и Виталия Денисова.

Честно говоря, данные футболисты не относятся к числу незаменимых, поэтому их переезд в другой клуб не станет большой проблемой для «Локомотива».

А вот лидеры «красно-зеленых», похоже, никуда не собираются. В том числе и братья Миранчуки, которые хотели бы помочь клубу завоевать чемпионский титул.

В то же время «Локомотив» сработал на перспективу и переподписал контракт со своим воспитанником Михаилом Лысовым, заключившим долгосрочное соглашение.

Михаил Лысов Полузащитник «Локомотива» Ждал этого события. И сейчас абсолютно счастлив. В будущее смотрю с уверенностью, впереди новые вызовы. Буду стараться приносить пользу команде, выкладываться на все 100 процентов на поле.

Дебют Лысова в основной команде случился 18 июля 2017 года в матче против тульского «Арсенала». Уже на следующую игру – против ЦСКА – футболист оказался в стартовом составе «красно-зеленых» и помог одержать победу над принципиальным соперником.

Всего в этом сезоне на счету Михаила 14 матчей за основную команду. В ноябре Лысов был впервые вызван в молодежную сборную России.

Сборы

«Локомотив» выйдет из отпуска 10 января, когда команда соберется для традиционного прохождения медицинского осмотра.

12 января команда отправится на первый сбор, который пройдет в Марбелье до 28 января. За этот период «железнодорожники» проведут три матча – со швейцарским «Люцерном», китайским «Тяньцзинь Цюаньцзянь» и шведским «Эстерсундом».

Сроки второго зимнего сбора еще могут корректироваться, но уже известно, что он тоже пройдет в Испании.

Календарь «Локомотива» в РФПЛ

21 тур. «Локомотив» — «Спартак» — 4 марта

22 тур. «Урал» — «Локомотив» — 11 марта

23 тур. «Локомотив» — «Ахмат» — 18 марта

24 тур. «Амкар» — «Локомотив» — 1 апреля

25 тур. «Локомотив» — «Ростов» — 8 апреля

26 тур. «Динамо» — «Локомотив» — 15 апреля

27 тур. «Локомотив» — «Уфа» — 22 апреля

28 тур. «Краснодар» — «Локомотив» — 29 апреля

29 тур. «Локомотив» — «Зенит» — 6 мая

30 тур. «Арсенал» — «Локомотив» 13 мая