Жаркая зима «Спартака»

Предновогодние хлопоты

Декабрь «Спартак» провел ударно. В начале месяца владелец клуба Леонид Федун дал программное интервью, в котором предложил провести ряд довольно спорных реформ в российском футболе. Безучастным не остался никто — дискуссия по мотивам интервью развернулась оживленная.

Тем временем клуб отправил свой десант в Испанию — стажироваться в мадридском «Атлетико» направились тренер второй команды Дмитрий Гунько и специалист по физподготовке «Спартака-2» Рамиль Шарипов.

С 10 по 17 декабря главный тренер нашей второй команды Дмитрий Гунько и специалист по физподготовке «Спартака-2» Рамиль Шарипов стажируются в «Атлетико» (Мадрид).https://t.co/9dA9vEtf2X pic.twitter.com/fUMFG0afFp — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 13 декабря 2017 г.

Провели на базе «Атлетико» «Серро-дель-Эспино» целую неделю. С утра приезжали на стадион, где работала первая команда, затем наблюдали за тренировками «Атлетико Б», а во второй половине дня — за работой команд академии клуба. Помимо этого, общались со многими специалистами первой команды, включая группу аналитиков и тренера по физподготовке, с главным тренером «Атлетико Б», с директором и методистами академии. Интересовал особенности тренировочного процесса и методы работы команды Диего Симеоне. Он славится умением организовать игру в обороне, и мы очень хотели увидеть, каким образом ему удается этого достичь. Нам с Рамилем Мансуровичем удалось увидеть полный шестидневный микроцикл основного состава «Атлетико» и побывать на домашнем матче с «Алавесом». Дмитрий Гунько

Футбольная революция Федуна Изучаем реакцию СМИ и футбольной общественности на план реформ, предложенный боссом «Спартака» В конце декабря «Спартак» заключил соглашение о сотрудничестве с торгово-промышленной группой компаний R.O.C.S — эта российская компания является одним из лидеров в области производства инновационной продукции по уходу за полостью рта. Контракт подписан на 2018 год с возможностью пролонгации.

Трансферы

Никаких значимых трансферных новостей в зимнее оно пока не случилось, хотя слухов было много, что и неудивительно, после того, как владелец клуба Леонид Федун заявил, что красно-белым «нужно усиливать все позиции, кроме вратарской».

«Спартаку» приписывали интерес к хавбеку «Базеля» Сергею Еременко, нападающему «Торино» М′Байе Ньянгу (опять!), форварду «Астаны» Патрику Твумаси, хавбеку «Динамо» Александру Ташаеву, защитнику «Сантоса» Вериссимо, полузащитнику «Наполи» Эмануэле Джаккерини, но купили они пока лишь хавбека «Химок» Николая Тюнина и того — в «Спартак-2».

Неопределенность по Промесу, новичок из «Астаны», россиянин из Турции Последние трансферные слухи о московском «Спартаке» Кроме того, защитник Андрей Ещенко продлил контракт со «Спартаком» до 2019 года, что вызвало смешанные эмоции у фанатов.

Интерес со стороны других клубом к игрокам московской команды тоже присутствовал. По информации СМИ, «Брайтон» предлагал за нападающего Зе Луиша чуть более 5 млн евро, но «Спартак» отказал.

Также бродила информация, что полузащитник хорватской сборной Марио Пашалич, арендованный «Спартаком» до лета из «Челси», может перебраться в «Галатасарай», но агент хавбека опроверг ее.

По информации итальянских СМИ, «Спартак» готов отпустить болгарского полузащитника Ивелина Попова в «Удинезе», но клубы пока не могу сойтись в цене.

Больше всего беспокойства у спартаковских болельщиков по поводу Квинси Промеса. Голландец признался, что у него есть предложения из топ-3 чемпионатов Европы. Гарантий того, что он не покинет «Спартак» зимой Квинси не дал.

Леонид Федун же заявил, что клуб не собирается продавать своего лидера, но если его выкупят за прописанные в контракте, к примеру, 40 миллионов евро — тут уж ничего не поделаешь.

Награды нашли героев

Конец года — время подводить итоги и спартаковские игроки не остались без наград по итогам 2017 года. Голкипер Артем Ребров получил награду «Джентльмен года» — приз имени советского футболиста Федора Черенкова, присуждаемый каждый год газетой «Комсомольская правда» отечественным футболистам.

Редакция при вручении приза руководствуется несколькими субъективными критериями: 1) является ли футболист лидером команды, 2) как он относится к соперникам и арбитрам, 3) как общается со зрителями и журналистам.

Джентльмен Ребров

Тем временем бомбардир «Спартака» Квинси Промес получил российский аналог «Золотого мяча» — был признан лучшим игроком по итогам 2017 календарного года.

Премия вручается второй год подряд — определяют лучшего игрока 16 тренеров, 16 футбольных менеджеров, 16 журналистов «Спорт-Экспресса», учредившего награду а также обычные болельщики, при поддержке РФС и РФПЛ, голосующие на сайте издания.

В 2017 году Квинси Промес:

– забил в общей сложности 23 мяча за клуб и сборную, в чемпионате страны и еврокубках;

– стал настоящим лидером «Спартака»;

– выиграл чемпионат России-2016/17;

– взял Суперкбок-2017;

– забивал в ворота всех конкурентов – ЦСКА, «Зенита», «Краснодара», «Локомотива»;

– в матче Лиги чемпионов с «Севильей» (5:1) забил два мяча, отдал две голевые передачи и получил 9,0 от «СЭ».

Чемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017 Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего года Футболисты московского «Спартака» стали обладателями награды «Серебряная лань» в номинации «Команда года», которую вручает Федерация спортивных журналистов России.

Приз «Серебряная лань» присуждается уже несколько десятилетий в результате опроса спортивных журналистов, награда вручается десяти лучшим спортсменам года по итогам голосования, а также лучшему тренеру и команде.

Не остался без награды и владелец «Спартака» — русская версия журнала Forbes назвала Леонида Федуна счастливчиком года.

Отношение фанатов «Спартака» к Федуну за 13 лет, с момента покупки команды в 2004 году, менялось от надежды до ненависти. Именно собственник, с многомиллиардным личным состоянием ($6,3 млрд, №22 в списке Forbes), стал символом многолетних неудач самого титулованного российского клуба. Менялись футболисты, приходили и уходили тренеры, менеджеры, но при президенте Федуне «Спартак» с 2004 года никак не мог победить в чемпионате или хотя бы взять Кубок России, а последнее чемпионство и вовсе было датировано 2001 годом. Именно при Федуне выросло поколение болельщиков, ни разу не видевших чемпионства своей команды Forbes

Не слишком позитивная характеристика, но в 2017 году красно-белые впервые с 2001 года выиграли чемпионат России, завоевали Суперкубок страны и вышли в 1/16 финала Лиги Европы. Это ли не счастье?

Первый сбор

Отпуск у футболистов «Спартака» в этом году продлится до Рождества. 8 января московская команда пройдет медицинское обследование, а 9-го отправится на первый сбор в Объединенные Арабские Эмираты.

Пляжная география звезд РФПЛ Особенности национального отдыха российских футболистов в нашем обзоре инстаграмов В Дубае красно-белые будут работать до 22 января и проведут две контрольные встречи. Они запланированы на 18 и 22 января.

22 января футболисты московского «Спартака» проведут контрольный матч с чемпионом Казахстана — «Астаной».

Отметим, что на первом сборе с командой будет тренироваться защитник Дмитрий Комбаров, который выбыл в конце ноября из-за травмы — у футболиста был диагностирован перелом ребер.

Второй сбор

На втором зимнем сборе, который состоится в испанской Марбелье с 25 января по 7 февраля, «Спартак» проведет три контрольных игры.

31 января российская команда сыграет с болгарским ЦСКА (София). Армейцы — самый титулованный клуб Болгарии: они 31 раз выигрывали чемпионат страны и 20 раз — Кубок Болгарии.

В прошлом сезоне команда заняла в чемпионате третье место, а в нынешнем после 20 туров занимает второе, отставая от «Лудогорца» на одно очко.

Лидером среди бомбардиров первенства на данный момент является бразильский нападающий ЦСКА Фернандо Каранга, забивший 17 голов.

3 февраля спарринг-партнером красно-белых станет китайский клуб «Хэбэй Чайна Форчун». В сезоне-2017, который завершился в начале ноября, клуб занял в национальном чемпионате четвертое место.

За команду выступали знаменитый аргентинский форвард Эскиэль Лавесси, ивуарийский нападающий Жервиньо и бразилец Алоизио, а тренировал ее чилиец Мануэль Пеллегрини.

А 7 февраля «Спартак» встретится с пражской «Спартой», самым популярным и титулованным клубом Чехии. Пражане 21 раз выигрывали чемпионат и 12 раз — Кубок своей страны.

В прошлом сезоне «Спарта» стала бронзовым призером первенства, а в нынешнем после 16 туров занимает пятое место.

Молодежка

Дублеры красно-белых вернутся из отпуска 9 января. 9 и 10 января команда пройдет медобследование, а затем у спартаковцев запланированы три сбора на Кипре.

Первый состоится с 11 по 21 января. 17-го команда сыграет контрольный матч с кипрским АПОЭЛ U-19, 20-го – со вторым составом польского «Гурника» (Забже).

На втором сборе, с 24 января по 4 февраля, дублеры «Спартака» проведут контрольные матчи со второй командой польского «Шлёнска» из Вроцлава (27 января) и кипрским АЕЛ U-19 (31 января).

5 февраля подопечные Алексея Лунина отправятся в Милан, где на следующий день сыграют со сверстниками из «Интера» в стыковом матче за право участвовать в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА.

Третий сбор молодежной команды пройдет с 9 по 18 февраля. Соперниками команды в контрольных матчах станут дубль сербских «Чукаричек» (10 февраля) и второй состав клуба «Лиепая» из Латвии (14 февраля).

Планы на весну

В 21-м туре чемпионата России спартаковцы сыграют в гостях с «Локомотивом». Встреча состоится 4 марта и начнется в 16:30.

В 22-м туре, 11 марта, наша команды примет «СКА-Хабаровск» на стадионе «Открытие Арена». Эта игра начнется в 19:00.

Матч 23-го тура «Рубин» — «Спартак» состоится в Казани 18 марта. Начало — в 19:00.