«Наполи» обыграл «Сампдорию», «Интер» проиграл «Сассуоло»

В матче 18-го тура итальянской Серии Aодержал домашнюю победу надсо счетом 3:2.

Гости открыли счет уже на 2-й минуте — отличился Гастон Рамирес. На 16-й минуте Маркес Аллан сравнял счет, но на 27-й минуте «Сампдория» вновь повела — Фабио Квальярелла реализовал пенальти.

Вновь цифры на табло сравнялись на 33-й минуте, когда гол забил Лоренцо Инсинье, а на 39-й минуте Марек Гамшик вывел «Наполи» вперёд, забив победный гол, который позволил ему побить рекорд Марадоны.

Во втором тайме неаполитанцы остались вдесятером — на 77-й минуте Мариу Руй получил вторую жёлтую карточку.

После этого матча «Наполи» лидирует с 45 очками, на 4 очка опережая «Ювентус», которому еще предстоит провести свой матч. «Сампдория» на 6-м месте — 27 очков.

Миланский «Интер» на выезде с минимальным счётом уступил «Сассуоло», потерпев второе поражение в чемпионате.

Единственный мяч на 34-й минуте забил форвард хозяев Диего Фальчинелли. Миланцы могли отыграться на 49-й минуте, но Мауро Икарди не реализовал пенальти.

После этого матча «Интер» на 3-м месте с 40 очками, а «Сассуоло» с 20 очками на 14-м месте.

«Удинезе» дома разгромил «Верону» (4:0), «Дженоа» на своём поле обыграл «Беневенто» (1:0), а СПАЛ и «Торино» разошлись миром — 2:2.