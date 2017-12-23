ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Наполи» обыграл «Сампдорию», «Интер» проиграл «Сассуоло»

    Серия A Футбол Италии Интер Наполи Сассуоло Сампдория Календарь Серии А
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    «Наполи»
    На фото:«Наполи»
    В матче 18-го тура итальянской Серии A «Наполи» одержал домашнюю победу над «Сампдорией» со счетом 3:2.

    Гости открыли счет уже на 2-й минуте — отличился Гастон Рамирес. На 16-й минуте Маркес Аллан сравнял счет, но на 27-й минуте «Сампдория» вновь повела — Фабио Квальярелла реализовал пенальти.

    Вновь цифры на табло сравнялись на 33-й минуте, когда гол забил Лоренцо Инсинье, а на 39-й минуте Марек Гамшик вывел «Наполи» вперёд, забив победный гол, который позволил ему побить рекорд Марадоны.

    Во втором тайме неаполитанцы остались вдесятером — на 77-й минуте Мариу Руй получил вторую жёлтую карточку.

    После этого матча «Наполи» лидирует с 45 очками, на 4 очка опережая «Ювентус», которому еще предстоит провести свой матч. «Сампдория» на 6-м месте — 27 очков.

    Миланский «Интер» на выезде с минимальным счётом уступил «Сассуоло», потерпев второе поражение в чемпионате.

    Единственный мяч на 34-й минуте забил форвард хозяев Диего Фальчинелли. Миланцы могли отыграться на 49-й минуте, но Мауро Икарди не реализовал пенальти.

    После этого матча «Интер» на 3-м месте с 40 очками, а «Сассуоло» с 20 очками на 14-м месте.

    «Удинезе» дома разгромил «Верону» (4:0), «Дженоа» на своём поле обыграл «Беневенто» (1:0), а СПАЛ и «Торино» разошлись миром — 2:2.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Коутиньо и Гризманн на примете, Маскерано и Туран – на чемоданах
  • «Барселона» готовится к переменам в своем составе
    •
  • Смолов в компании Дибалы и Икарди, конкурент для Наваса
  • Трансферные новости и слухи вокруг мадридского «Реала»
    •
  • 24/12
    • Бенатия принес «Ювентусу» победу над «Ромой»
  • 22/12
    • ПСЖ может заплатить за Милинковича-Савича 170 млн евро
  • 22/12
    • Смолов готов перейти в «Милан» за любые деньги
  • 21/12
    • «Милан» опроверг информацию о желании Бонуччи покинуть команду
  • 21/12
    • «Ювентус» вышел в четвертьфинал Кубка Италии
  • 20/12
    • «Наполи» обыграл «Удинезе» и вышел в 1/4 финала Кубка Италии
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    «Челси» снова на конеСекрет успеха «Челси» и вызовы будущегоРеакция прессы на чемпионство «Челси» Евгений ГинерГинер uncensoredИзучаем избранные отрывки из нашумевшей лекции Евгения ГинераЗлатан ИбрагимовичЧем занят шведский лев?Рассказываем, как проходит реабилитация Златана ИбрагимовичаФранческо ТоттиИз Рима с любовью: Тотти завершил игровую карьеруРеакция СМИ на уход легендарного форвардаИгорь Акинфеев пропустил от Ирвинга Лосано, зато наказал его за смелостьТри лузера КК-2017: от Акинфеева до судейГлавные неудачники завершившегося в России турнираДжордж ВеаНовая победа ВеаО новом успехе звезды «Пари Сен-Жермен» и «Милана» Джорджа ВеаКакаКака: From hero to zeroВспоминаем карьеру Золотого мальчика «Милана»Хамес Родригес, Радамель Фалькао и Абель Агилар празднуют выход на ЧМ-2018Колумбийцы вернули должок. Кто оставил ЧМ без Санчеса?О чем договорились Фалькао и ГеррероПрезентация новой формыНовое платье королейИзучаем новую форму «Спартака» на сезон 2017/18
    Подробный разбор
  • Рождественское чудо на «Эмирейтс». «Арсенал» и «Ливерпуль» забили шесть мячей
  • Огненный матч 19-го тура АПЛ — в обзоре СМИ
    •
  • Мутко уйдет, но ничего не поменяется
  • Изучаем реакцию прессы на возможную отставку Виталия Мутко из РФС
    •
  • «Тоттенхэм»: анатомия кризиса
  • Что случилось с командой?
    •
  • Пляжная география звезд РФПЛ
  • Особенности национального отдыха российских футболистов в нашем обзоре инстаграмов
    •
  • Смолов в компании Дибалы и Икарди, конкурент для Наваса
  • Трансферные новости и слухи вокруг мадридского «Реала»
    •
  • Коутиньо и Гризманн на примете, Маскерано и Туран – на чемоданах
  • «Барселона» готовится к переменам в своем составе
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Победит ли «Голден Стэйт» в рождественском матче?
  • «Голден Стэйт» — «Кливленд». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации 25 декабря
  • 1,70
    •
  • «Магнитка» против «СКА». Продолжит ли «Металлург» побеждать лидеров?
  • «Металлург» — СКА. Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата КХЛ 25 декабря
  • 2,34
    •
    Футбол. Лента новостей
  • Усталость приближается
  • «Тоттенхэм» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки на матч 20-го тура чемпионата Англии по футболу 26 декабря
    • 2,03Послезавтра в 15:30
  • 07:24
    • «Мидлсбро» уволил главного тренера
  • 01:31
    • Бенатия принес «Ювентусу» победу над «Ромой»
  • АПЛ. «МанСити» разгромил «Борнмут», «МЮ» упустил победу над «Лестером», «Арсенал» сыграл вничью с «Ливерпулем»
  • Обзор матчей 19-го тура английской Премьер-лиги
    • 01:26
  • 01:17
    • «МЮ» упустил победу над «Лестером»
  • «Барселона» заставила замолчать «Сантьяго Бернабеу»
  • Реакция СМИ на победу «Барселоны» в «Эль-Класико»
    • 01:04
  • Примера. Победа «Барселоны» в «Эль-Класико», поражения «Атлетико» и «Валенсии»
  • Результаты матчей 17-го тура испанской Примеры
    • Вчера в 22:50
  • 22:42
    • «Сельта» одержала победу над «Депортиво»
  • 22:29
    • Хет-трик Кейна принес «Тоттенхэму» победу над «Бернли»
  • 22:01
    • «Милан» проиграл «Аталанте»
  • 20:14
    • «Валенсия» проиграла «Вильярреалу»
  • 20:07
    • «Манчестер Сити» разгромил «Борнмут»
  • Сумеют ли «шершни» ужалить «лис»?
  • «Уотфорд» — «Лестер». Прогноз и ставки на матч 20-го тура чемпионата Англии по футболу 26 декабря
    • 1,50Послезавтра в 18:00
  • 18:01
    • Бородюк принял решение покинуть сборную Казахстана
  • 17:20
    • «Челси» не смог выиграть на «Гудисон Парк»
  • 17:11
    • «Лацио» отправил четыре безответных мяча в ворота «Кротоне»
  • 17:00
    • «Барселона» разгромила «Реал» на «Сантьяго Бернабеу»     Реал Мадрид — Барселона 0:3
    Вчера Завершён
  • 14:26
    • Карпин определился с местом проведения сборов «Ростова»
  • 14:14
    • Защитник «Локомотива» может перейти в «Фенербахче»
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус